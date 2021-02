Fulham fait match nul 1-1 à Burnley, maintenant à 6 points de la sécurité en EPL

BURNLEY, Angleterre: Fulham a récolté un autre point dans sa tentative de se mettre en sécurité en Premier League en faisant match nul 1-1 contre son compatriote Burnley mercredi.

Cherchant à sauvegarder sa victoire à Everton dimanche, Fulham a repris les devants sur la route quand Ola Aina a jeté un coup d’œil au ballon à la maison sans le savoir, la poitrine dans un coin après un coup sec par son coéquipier Joachim Andersen à la 49e minute à Turf Moor.

Burnley a égalisé trois minutes plus tard alors que Jay Rodriguez tournait son marqueur près de la ligne de touche et s’enroulait dans un centre pour frapper son partenaire Ashley Barnes, qui a pris une touche et a tiré du pied gauche devant Alphonse Areola.

Fulham, qui occupe la troisième à la dernière place et occupe la dernière place de relégation, a réduit l’écart avec son rival le plus proche Newcastle à six points et ils ont maintenant joué le même nombre de matchs.

Le jeu a été réorganisé à partir de fin décembre après avoir été annulé en raison d’une épidémie de coronavirus sur le terrain d’entraînement de Fulhams.

Le match nul a permis à Burnley de garder huit points d’avance sur Fulham avec 14 matchs à jouer dans la saison.

Cela s’est avéré être un match inoubliable pour Robbie Brady, qui a remplacé Burnley à la 40e pour être remplacé à la 65e peu de temps après avoir été réservé. Pendant son temps sur le terrain, il n’a pas réussi à dégager l’effort groupé d’Aina pour le but malgré sa position au second poteau, ne réussissant qu’à trancher le ballon dans son propre filet.

