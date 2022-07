Fulham et West Ham font une pause dans les négociations sur le défenseur Issa Diop

West Ham United pourrait être sur le point de faire obstacle à l’ancien défenseur central international de la jeunesse française Issa Diop alors que le joueur de 25 ans approchait d’un déménagement estival vers l’équipe de la capitale Fulham.

Par des rapports via Loïc Tanzi de RMC (cité ici par Get French Football), le patron des Hammers, David Moyes, a interrompu les négociations entre l’équipe du London Stadium et les Cottagers de retour sur la vente potentielle de Diop qui est très à la périphérie de la première équipe sous le directeur écossais.

Alors qu’il était tout proche, la finalisation du transfert d’Issa Diop à Fulham est longue. West Ham a demandé à tout stopper pour l’instant car David Moyes souhaite attendre, même s’il a annoncé au Français qu’il était N.5 dans la hiérarchie https://t.co/adVUtN93Mn — Loïc Tanzi (@Tanziloic) 14 juillet 2022

Fulham pourrait certainement faire avec un renforcement au cœur de la défense sous la direction de Marco Silva alors que le club cherche à battre les cotes et à éviter la chute lors de la prochaine campagne de Premier League 2022-23, les Cottagers n’ayant que trois défenseurs centraux sur les livres. au moment de la rédaction par Tosin Adarabioyo, Terence Kongolo et le vétéran international américain Tim Ream.

Mais bien qu’il soit maintenant le cinquième choix dans le tableau de profondeur de la défense à West Ham, Moyes se tient actuellement entre Diop et une sortie bien nécessaire du stade de Londres étant donné que Kurt Zouma, Craig Dawson et Angelo Ogbonna sont tous devant lui dans l’ordre hiérarchique. .

Cela a été aggravé par le fait que les Hammers ont conclu un accord avec l’international marocain Nayef Aguerd plus tôt dans la fenêtre, mais Diop pourrait également avoir une autre voie d’évacuation vers la France via l’Olympique de Lyonnais après que l’équipe de Ligue 1 aurait également eu des entretiens avec West Ham.

Tel est le besoin pour Fulham de se renforcer à l’arrière après avoir obtenu des accords pour João Palhinha et Andreas Pereira du Sporting CP et de Manchester United respectivement, et la probabilité que Diop soit considéré comme une option de premier choix pour Silva à Fulham que les Cottagers pourraient bien persister dans l’espoir que Moyes change sa position dans un proche avenir.

