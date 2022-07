Fulham est proche d’un accord conclu pour l’arrière droit du VfL Wolfsburg Kevin Mbabu

La promotion de la Premier League est revenue pour Fulham alors que les Cottagers sont revenus dans l’élite du football anglais pour ce qui sera la troisième fois en cinq saisons, et l’équipe de Marco Silva aura besoin de toute l’aide possible pour éviter le laisser tomber une fois de plus.

Comme l’a rapporté l’initié des transferts Fabrizio Romano, Fulham est sur le point de conclure un accord avec l’arrière droit international suisse Kevin Mbabu.

Kevin Mbabu sera très bientôt dévoilé comme nouveau joueur de Fulham. Accord en place pour 5,5 millions d’euros plus add-ons et clause de vente, conditions personnelles convenues également. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC Examen médical en attente, puis la transaction sera conclue. pic.twitter.com/aSeYG7Jzlj — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 21 juillet 2022

Le joueur de 27 ans est tombé en disgrâce avec l’équipe de Bundesliga VfL Wolfsburg après l’ascension fulgurante de l’international allemand Ridle Baku, avec Die Wolfe cherche maintenant à tirer profit de l’ancien produit de l’académie du Servette FC qui n’a plus qu’un an sur son contrat à la Volkswagen Arena.

Fulham ne sera obligé de débourser que ~ 4,7 millions de livres sterling pour le défenseur suisse, mais l’accord comprendra également une clause de vente, probablement orientée vers si le club londonien ne parvient pas à rester en Premier League, avec des conditions personnelles qui auraient également été convenues entre le club et le joueur.

Marco Silva aura certainement désespérément besoin de renforts défensifs cet été, compte tenu des options limitées actuellement disponibles à Craven Cottage, Fulham ne comptant que six défenseurs sur toute la ligne arrière.

Mbabu devrait être une option de premier choix très crédible devant le seul arrière droit du club à Kenny Tete, et bien que le club ait bien fait d’ajouter également João Palhinha du Sporting CP et Andreas Pereira de Manchester United, il en faut plus si Silva est de réussir à maintenir le club en place en 2023-24.

