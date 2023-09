Fulham envisage Hojberg après que le Bayern ait accepté les frais de Palhinha – sources

Fulham est prêt à autoriser João Palhinha à rejoindre le Bayern Munich s’il parvient à recruter un remplaçant avec le milieu de terrain de Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg sur sa liste restreinte, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Cottagers ont convenu avec le Bayern d’un montant d’environ 65 millions d’euros (70,5 millions de dollars) pour Palhinha, qui attend avec impatience de voir si Fulham peut trouver une signature appropriée avant la date limite de transfert de vendredi soir.

Le transfert est rendu plus compliqué par la fermeture de la fenêtre de la Bundesliga à 17 heures BST (12 heures HE), environ six heures avant sa fermeture en Angleterre. Cela signifie que toutes les parties du transfert devront être mises en place plus tôt pour que le Bayern puisse finaliser la signature de Palhinha.

Des sources ont déclaré à ESPN que Fulham avait rejeté une offre initiale plus tôt cette semaine, mais que le Bayern était revenu avec une offre améliorée qui a été jugée acceptable, d’autant plus que Palhinha fait pression pour passer aux champions de Bundesliga.

Le joueur de 28 ans n’a quitté le Sporting Lisbonne pour rejoindre Craven Cottage que l’été dernier dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 20 millions de livres sterling et a excellé en Premier League, marquant trois fois en 35 matches la saison dernière.

Joao Palhinha a marqué l’égalisation lors du match nul 2-2 de Fulham contre Arsenal le week-end dernier. Paul Harding/Getty Images

Il a également marqué un but égalisateur tardif alors que Fulham a obtenu un match nul 2-2 à Arsenal le week-end dernier.

Fulham est désormais sur le point de faire une offre formelle pour Hojbjerg, qui a été jugé excédentaire par rapport aux besoins du nouvel entraîneur-chef des Spurs, Ange Postecoglou. Fulham a également suivi le milieu de terrain monégasque Youssouf Fofana comme une autre alternative possible.

Pendant ce temps, Fulham se rapproche également de la signature de l’ailier d’Everton Alex Iwobi, le joueur de 27 ans subissant un examen médical vendredi matin avant un transfert d’une valeur d’environ 20 millions de livres sterling.