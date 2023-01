Fulham envisage de déplacer le milieu de terrain turinois Sasa Lukic

Fulham étudie la possibilité de signer le milieu de terrain turinois Sasa Lukic.

Marco Silva souhaite ajouter un autre milieu de terrain central à son équipe, Fulham étant actuellement septième en Premier League.

L’athlétisme a précédemment rapporté que Fulham détenait un intérêt dans Abdoulaye Doucoure d’Everton, qui a joué pour Silva à Watford. HCependant, bien que l’intérêt demeure pour le joueur de 30 ans, son salaire élevé est considéré comme rebutant et Fulham explorent des options alternatives, y compris la possibilité de signer Lukic, 26 ans.

Lukic est un international serbe qui a représenté son pays à la Coupe du monde au Qatar l’année dernière.

Lukic peut jouer en tant que No 6 ou No 8 au milieu de terrain et a fait 18 apparitions dans toutes les compétitions cette saison pour Turin, marquant trois buts et une passe décisive. HSon club actuel est huitième du classement de Serie A.

Ailleurs, Fulham est à la recherche d’un nouvel arrière droit pour remplacer Kenny Tete, Kevin Mbabu étant actuellement en disgrâce sous Silva. Mbabu devrait partir ce mois-ci, tandis que Fulham est en pourparlers avec Arsenal concernant un déménagement pour Cedric Soares.

Le milieu de terrain Josh Onomah devrait également quitter Craven Cottage, n’ayant fait que deux apparitions cette saison.

