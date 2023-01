Fulham contre Tottenham : Premier League – en direct

il y a 55 m 14h00 HNE Préambule

Qui a la meilleure saison ? Après 20 matchs, le record de Tottenham se lit W10 D3 L7, 33 points, GD +8. Ils occupent la cinquième place, deux places au-dessus de Fulham – W9 D4, L7, 31 points, GD +3. C’est un signe de la stratification de la Premier League qu’une équipe du big-six ayant une mauvaise année est encore (marginalement) au-dessus d’une équipe qui profite d’une campagne pour les âges – mais s’ils gagnent ce soir, Fulham dépassera les Spurs et le rendra officiel.

Bien sûr, le fait que ces deux rivaux londoniens se retrouvent si proches montre à quel point les deux ont divergé des attentes de pré-saison. Après avoir accéléré son équipe dans le top quatre la saison dernière, Antonio Conte a reçu des fonds de transfert pour combler l’écart et se muscler dans la course au titre. Fulham a également dépensé de l’argent, bien que rien ne ressemble aux 100 millions de livres sterling + brûlés en 2018, lorsque des plans ambitieux ont rencontré la réalité et la relégation.

L’objectif principal de Marco Silva cette saison était de mettre fin aux jours de yo-yo de Fulham; c’est déjà presque certain, et des hauteurs bien plus grandes nous attendent. Dans une saison où certaines grosses bêtes se sont momentanément assoupies, une place parmi les six premières semble être un objectif réalisable – ce serait le plus haut classement jamais atteint par Fulham, éclipsant les beaux jours de Roy Hodgson.

Nous pourrions voir l’histoire se faire ce soir, si Harry Kane trouve le filet. Un but correspondrait au record de Tottenham de Jimmy Greaves; deux le dépasseraient et feraient également de Kane le troisième membre du club des 200 buts de la Premier League. Kane a marqué 47 de ces buts dans les derbies londoniens, tandis qu’Aleksandar Mitrovic a marqué contre quatre équipes de la capitale cette saison. Vous en avez envie d’un, ou des deux, pour retrouver le filet ce soir.

Le coup d’envoi est retardé jusqu’à 20h15 (GMT) dans un Craven Cottage animé mais bruyant en raison de problèmes de voyage. Rejoins moi!