Fulham contre Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 23 janvier 2023

Harry Kane est devenu le meilleur buteur record de tous les temps de Tottenham Hotspur avec le vainqueur de la victoire 1-0 de son équipe à Fulham en Premier League lundi.

Tottenham avait été le deuxième meilleur en première mi-temps à Craven Cottage, mais Kane a produit une finition de marque sur le coup de la mi-temps pour marquer son 266e but pour les Londoniens.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les efforts de Kane l’ont amené à égalité avec le regretté Jimmy Greaves, dont les 266 buts ont été marqués en 379 matchs. Le skipper anglais Kane a atteint le total en 415 apparitions.

Fulham était la meilleure équipe jusqu’à l’arrivée du pied droit de Kane avec Harrison Reed, Aleksandar Mitrovic et Willian qui étaient tous sur le point de donner l’avantage aux hôtes.

Kane a même eu la chance de battre le record après la mi-temps, mais s’est dirigé directement vers le gardien de Fulham, Bernd Leno.

La victoire a ravivé les quatre premiers espoirs de Tottenham, les laissant à la cinquième place avec 36 points, trois derrière Newcastle United et Manchester United qui ont tous deux joué un match de moins.

Fulham reste septième avec 31 points.

Choix de l’éditeur

Alors que Tottenham a été extrêmement incohérent ces derniers temps, Kane reste le plus fiable des buteurs avec l’effort de lundi le portant à 16 buts en championnat cette saison.

En plus d’être à un but de dépasser Greaves, il n’en a besoin que d’un de plus dans la ligue pour devenir le troisième joueur à inscrire 200 buts en Premier League – rejoignant Alan Shearer et Wayne Rooney.

“Ce fut un match difficile, trois points très importants pour nous aujourd’hui après les deux derniers résultats”, a déclaré Kane à Sky Sports, faisant référence aux défaites de Tottenham contre Arsenal et Manchester City. “Une semaine difficile mais une feuille blanche et une bonne victoire 1-0.

“Nous voulions revenir aux fondamentaux et la feuille blanche sera importante si nous voulons rester dans les places de la Ligue des champions.

“Nous voulions être compacts et souffrir un peu par étapes. Ce soir, c’était bon signe.”

Cela ne semblait pas prometteur pour Tottenham au début avec Fulham, qui aurait pu prendre le cinquième contrôle.

La volée de Reed à bout portant a forcé un arrêt de réaction d’Hugo Lloris qui a également bloqué un coup franc d’Andreas Pereira.

Aleksandar Mitrovic dirigeait un effort large lorsqu’il était bien placé et Tottenham était coupable de continuellement donner le ballon car leur manque de confiance était là pour tout voir.

Mais lorsque Son Heung-min a trouvé Kane à la limite de la surface de réparation en première mi-temps, l’attaquant n’avait qu’une chose en tête. Quelques touches lui ont valu de l’espace et il a envoyé un tir du pied droit à l’intérieur du poteau.

Tottenham était bien meilleur en seconde période, même si Fulham se demandera comment ils se sont retrouvés les mains vides.