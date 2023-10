Fulham contre Chelsea : Premier League – en direct

En savoir plus

il y a 9 mois 14h44 HAE

Un email!

« Bonsoir de la part d’un supporter plutôt frustré de l’équipe la plus ancienne du SW6 », envoie un e-mail à Richard Hirst. Je ne comprends pas vraiment pourquoi tant de gens (y compris, malheureusement, certains au Guardian) semblent adhérer au récit selon lequel Chelsea n’est pas une risée complète, mais a en fait un plan, et leur situation difficile actuelle est en grande partie la faute. de blessures.

« Allez les gars, donnez-nous une pause. Ils ont dépensé le PIB de plusieurs petits pays et ont été…. (juron supprimé pré-bassin versant) depuis longtemps. Leicester a marqué plus de buts en Premier League que Chelsea en 2023, et ils ont été relégués en mai ! Oui, ils ont eu des blessures, mais ils peuvent toujours mettre quelqu’un comme Sterling sur le banc, donc la vie n’est pas trop mauvaise.

« La loi de Sod dit que Chelsea viendra bien ce soir et battra Fulham, puisque 60 ans de soutien à Fulham ont été une instruction dans les dures réalités de la vie, mais même s’ils le font, cela ne modifiera toujours pas les balles sous-jacentes qu’ils ont créées. »