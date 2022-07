Fulham confirme le troisième ajout estival alors qu’il cherche à en ajouter trois autres

Fulham a annoncé sa troisième signature de l’été alors que Manor Solomon a rejoint le club du Shakhtar Donetsk pour un contrat de prêt d’un an, avec la partie de 23 ans de la décision de la FIFA qui a permis aux joueurs ukrainiens de suspendre leurs contrats à la suite de l’invasion de la Russie.

“Suite à une décision de la FIFA qui autorise les joueurs basés en Ukraine – qui ne sont pas des ressortissants ukrainiens – à suspendre leur contrat, Solomon a exercé cette option, avant de convenir des conditions avec Fulham”, a expliqué le club.

“Après la suspension du contrat, la FIFA a publié un règlement mis à jour qui stipule que les joueurs dans cette situation ne peuvent pas être enregistrés avant le 1er août 2022. En conséquence, le Club demandera un certificat de transfert international pour Salomon à cette date”, ils ajoutée.

Je suis très heureux et excité d’avoir signé pour @FulhamFC. C’est un grand privilège de rejoindre la meilleure ligue du monde et j’ai hâte de commencer.💪🏻⚽️

A bientôt au gîte ! ⚪️⚫️@première ligue pic.twitter.com/VKfJonofuX — Manoir Salomon (@Manorsolomon) 25 juillet 2022

Solomon rejoint Andreas Pereira et Joao Palhinha en tant que nouveaux visages à Craven Cottage cet été, et il y en a beaucoup d’autres à venir.

Trois transactions à faire

Comme indiqué sur 101 plus tôt, la poursuite par Fulham du tireur d’Arsenal Bernd Leno est sur le point de se terminer avec succès, Arsenal ayant réduit ses exigences pour le gardien de but allemand et maintenant prêt à accepter les 8 millions de livres sterling offerts par l’équipe nouvellement promue.

Comme rapporté plus tôt par votre ami et le mien @sr_collings, les pourparlers progressent maintenant entre Arsenal et Fulham sur un déménagement permanent pour Bernd Leno. https://t.co/jIHy4NS4SQ —Sam Dean (@SamJDean) 25 juillet 2022

Pendant ce temps, un accord pour l’arrière latéral de Wolfsberg, Kevin Mbabu, n’attend qu’une annonce, le défenseur suisse déménageant à Londres pour un montant d’environ 5,5 millions d’euros après avoir passé son examen médical ce week-end à Craven Cottage.

Et, selon GFFN, les Cottagers tentent également de finaliser un accord pour le défenseur central de West Ham Issa Diop, bien qu’ils n’aient pas encore répondu aux demandes de leurs rivaux londoniens pour le Français. Jusqu’à présent, Fulham a proposé un package d’une valeur totale de 17,5 millions d’euros, mais l’équipe de David Moyes tient bon pour un accord d’une valeur totale de 21 millions d’euros pour permettre au défenseur de partir cet été.

Lire la suite:

La vérité sur l’accord de Tottenham pour Djed Spence’

Contra CR7 ‘: les fans de l’Atletico Madrid se tournent vers les réseaux sociaux pour protester contre les liens avec l’homme de Manchester United