Fulham conclut un accord avec le très apprécié Joao Palhinha

Les rapatriés de la Premier League, Fulham, sont, selon les informations, en train de conclure une affaire tout à fait impressionnante sur le front des transferts.

Le joueur s’apprête à déménager à Craven Cottage en vue de la saison prochaine ? João Palhinha.

L’information est fournie par l’expert en transfert Fabrizio Romano, qui a révélé que la tenue de la capitale est sur le point d’ajouter le milieu de terrain très apprécié Palhinha aux rangs de Marco Silva.

Un accord sur les termes d’un accord d’une valeur de 18 millions d’euros plus des modules complémentaires aurait été conclu entre les conseils d’administration respectifs de Fulham et de Sporting CP à la fin de la semaine dernière.

À leur tour, les “derniers détails” du contrat Cottagers de 26 ans sont en cours de finalisation, avant une annonce potentielle concernant l’achèvement du transfert dès cette semaine.

Fulham conclut un accord avec João Palhinha. Les derniers détails doivent être réglés du côté des joueurs après un accord complet avec le Sporting conclu il y a quelques jours pour 18 millions d’euros plus des modules complémentaires. ⚪️⚫️ #FulhamFC Travail en cours pour le faire signer le plus tôt possible afin d’éviter tout problème. https://t.co/5iSyvtWNB2 — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 27 juin 2022

Si Palhinha, comme prévu, devait finalement sceller un déménagement dans l’ouest de Londres dans les jours à venir, l’international portugais représentera le premier ajout aux rangs de Fulham cet été.

Cela ne veut pas dire, cependant, que les pouvoirs en place au club ne travaillent pas dur pour tenter de renforcer l’équipe de Silva avant son dernier retour dans l’élite.

En plus du Sporting, les Cottagers seraient également enfermés dans des négociations avec Manchester United et la Juventus.

Cela vient avec du sang frais à la fois au milieu du parc et à l’arrière gauche, sous la forme d’Andreas Pereira et de Luca Pellegrini.

Non seulement cela, mais Silva et co. ont jeté leur dévolu sur le talent défavorisé de Liverpool, Neco Williams, avec un accord pour Manor Solomon, l’homme large du Shakhtar Donetsk, également considéré comme imminent.

Fulham se rapproche maintenant de la signature de Manor Solomon après l’échec de l’accord il y a quelques semaines. C’était presque fait pour 7,5 millions d’euros + 15% de vente sur clause du Shakhtar, maintenant remis sur les rails et avancé. ⚪️🇮🇱 #FulhamFC Des pourparlers sont en cours avec le camp des joueurs pour parvenir à un accord complet sur les conditions personnelles. pic.twitter.com/yT39h6Rc0j — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 13 juin 2022

