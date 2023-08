Fulham accepte enfin de vendre Mitrovic à Al Hilal, selon un rapport

L’attaquant vedette de Fulham, Aleksandar Mitrovic, devrait rejoindre Al Hilal, équipe saoudienne de la Pro League.

L’international serbe a été lié à un déménagement au Moyen-Orient pendant une grande partie de l’été. Il avait précédemment affirmé qu’il ne jouerait plus jamais pour Fulham après que le club de Premier League ait bloqué le transfert.

Néanmoins, Mitrovic a participé au match d’ouverture de la saison du club.

Le gourou des transferts de football Fabrizio Romano affirme que l’accord entre les deux équipes a été conclu.

Selon Romano, des documents devraient être signés et un examen médical est prévu à Paris. Norme du soir rapporte qu’Al Hilal paiera à Fulham environ 58 millions de dollars pour l’attaquant de 28 ans.

Les Cottagers avaient précédemment rejeté une offre d’environ 44 millions de dollars de l’équipe du Moyen-Orient.

L’entraîneur de Fulham a déclaré que l’étoile avait manqué le match en raison d’une blessure

Mitrovic n’a pas été nommé dans l’équipe du manager Marco Silva pour leur match contre Brentford samedi. Avant le match, Silva a affirmé que son attaquant vedette manquait le match en raison d’un revers de blessure mineur. « [Mitrovic] est sorti parce qu’il s’est roulé la cheville lors du dernier match. Il ne travaille pas avec ses coéquipiers à cause de la blessure », a déclaré Silva.

« La blessure ne sera pas grave. Il ne sera pas absent avant trois ou quatre semaines. C’est dans l’autre pied [from his ankle injury last season]. Ce n’est pas la même chose. C’était quand il a sauté dans le jeu [against Everton].”

Les propriétaires de chalets pourraient se tourner vers l’Amérique pour combler le vide

Fulham aura désormais un énorme trou à combler avec le départ de Mitrovic. L’attaquant vedette a dirigé le club la saison dernière avec 14 buts en Premier League. Il a été une raison importante de l’ascension de l’équipe dans la moitié supérieure du tableau lors de la campagne 2022/23.

Des rapports récents ont suggéré que Fulham serait intéressé à signer Folarin Balogun si Mitrovic partait. Arsenal exige actuellement des frais de l’ordre de 57 millions de dollars pour l’attaquant de l’USMNT. Néanmoins, les Cottagers hésitent à utiliser tout leur argent Mitrovic entrant sur Balogun. Les deux équipes de Premier League poursuivront probablement les négociations pour la star en herbe.

Crédit photo : IMAGO / PA Images