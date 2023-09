Fulham 2-1 Norwich

Fulham s’est qualifié pour le quatrième tour de la Coupe Carabao après s’être battu avec acharnement pour battre Norwich 2-1 à Craven Cottage.

Les buts de Carlos Vinicius et Alex Iwobi ont suffi aux hommes de Marco Silva qui ont bien répondu après le nul 0-0 du week-end contre Crystal Palace.

Ils affronteront désormais un déplacement à Ipswich au quatrième tour de la Coupe Carabao, les matchs nuls devant se jouer la semaine commençant le 30 octobre.

Fulham a trouvé le succès dès le début sur le flanc gauche grâce à Willian et Fode Ballo-Touré, qui ont créé une occasion à la 10e minute pour Vinicius sur laquelle l’attaquant s’est dirigé.

Il a justifié son élimination après son vainqueur contre Luton il y a deux semaines. La livraison flottante de Willian a trouvé Iwobi au bâton arrière et il l’a dirigé vers le but vers Vinicius qui a tapé à la maison.

Tirage au sort du quatrième tour Les matchs nuls se joueront le 30 octobre



Mansfield contre Port Vale



Ipswich contre Fulham



Man Utd contre Newcastle



Bournemouth contre Liverpool



Chelsea contre Blackburn



West Ham contre Arsenal



Everton contre Burnley



Exeter contre Middlesbrough

Silva avait demandé que davantage d’occasions soient créées pendant les matchs et Fulham l’a fait grâce à Harry Wilson, Willian et Tom Cairney.

Norwich a répondu et a raté une occasion en or d’égaliser contre le cours du jeu à la 19e minute lorsque le centre de Przemyslaw Placheta est tombé gentiment sur Tony Springett, qui a traîné son tir à côté.

Quelques minutes plus tard, le corner fouetté de Norwich a trouvé la tête de l’imposant défenseur central Jaden Warner et Marek Rodak sauvé.

Image:

Carlos Vinicius a marqué le premier match de Fulham à Craven Cottage





Un changement soigné de Wilson à la 39e minute a permis que le ballon soit renvoyé dans l’autre sens vers Vinicius qui aurait dû doubler son total à six mètres.

Le vent a changé après la mi-temps et c’était au tour de Norwich de faire pression sur les hôtes.

Tout a commencé avec Sam McCallum qui a magnifiquement slalomé à travers des chemises blanches avant de tirer largement.

À la 51e minute, Kellen Fisher a décoché un tir depuis l’extérieur de la surface, mais son effort a coupé l’extérieur du poteau de Rodak alors que Norwich se voyait refuser toute récompense pour sa rafale offensive.

Image:

Borja Sainz a marqué la réponse pour Norwich, mais n’a pas pu trouver d’égalisation tardive





Craven Cottage a exigé plus et à l’heure de jeu, les hommes de Silva ont lancé des chiffres dans le but de consolider leur emprise sur l’égalité.

Willian, qui était le joueur remarquable des hôtes, a délivré un corner flottant qui est tombé sur Wilson non marqué qui a doucement passé le gardien de but George Long avant qu’Adam Forshaw ne réussisse un dégagement de dernière minute sur la ligne pour le maintenir à 1-0.

Mais Fulham a doublé la mise à la 72e minute.

Image:

Alex Iwobi a marqué son premier but à Fulham pour doubler l’avance de son équipe





Iwobi a avancé avec le ballon et a combiné avec Wilson avant que le Nigérian ne guide le ballon dans le coin inférieur pour ouvrir son compte Fulham.

Mais typique du match de bout en bout, Norwich a égalisé après 75 minutes grâce à Borja Sainz.

L’explosif Adam Idah s’est détaché sur une contre-attaque et a trouvé Sainz dont la première tentative a été refusée par Rodak avant de parvenir à placer le ballon dans les filets pour redonner espoir aux équipes de Norfolk.

Malgré tous les efforts de Norwich, Fulham a gardé son sang-froid pendant cinq minutes supplémentaires pour sceller la victoire.