Fulham 2 – 1 Chelsea

Fulham a célébré jeudi une première victoire sur ses rivaux locaux Chelsea en près de 17 ans, avec leur victoire 2-1 dans un Craven Cottage rebondissant les faisant passer au sixième rang de la Premier League et faisant pression sur le patron des Blues Graham Potter, qui a vu un nouveau prêt signature Joao Felix expulsé à ses débuts.

C’est Willian, l’ancien de Chelsea, qui a remis Fulham en marche après un départ encourageant des visiteurs, en tirant (25) à l’aide d’une déviation contre l’équipe où il a passé sept ans de sa carrière.

Fulham avait déjà fait annuler un appel de pénalité et avait frappé la barre à travers Bobby Decordova-Reid à ce moment-là, la défense de Chelsea étant clairement à court de confiance, mais les hommes de Potter ont riposté au début de la seconde mi-temps lorsque Kalidou Koulibaly (47) a forcé le ballon au-dessus de la ligne après que le coup franc de Mason Mount ait touché le poteau.

Cela semblait sur le point de fournir à Chelsea la plate-forme pour continuer et remporter une victoire de retour qui remonterait le moral – au lieu de cela, ils tomberaient sur une défaite rare et extrêmement dommageable pour leurs voisins. Ils ont maintenant six points lors de leurs neuf derniers matchs de Premier League, leur pire parcours depuis 1996.

Felix avait semblé destiné à faire la une des journaux après avoir été jeté dans la formation de départ un peu plus de 24 heures après avoir terminé son transfert de l’Atletico Madrid, avec une fantastique performance en première mi-temps éclairant ce qui a été une attaque édentée de Chelsea. Mais à la fin, sa première apparition restera dans les mémoires pour une folle fente de goujons à Kenny Tete.

Son carton rouge consécutif à la 57e minute signifie qu’il sera désormais suspendu pour trois des 20 matchs de Premier League restants de sa période de prêt, aggravant les problèmes de Potter le soir où Denis Zakaria a été ajouté à leur liste déjà longue de blessés.

C’était tout sourire pour Carlos Vinicius alors qu’il mettait fin à une sécheresse de 10 mois avec une tête imposante dont Aleksandar Mitrovic, suspendu, aurait été fier de le gagner pour les hôtes.

La rare victoire de Fulham sur Chelsea Ce n’était que la quatrième victoire de Fulham en 53 matchs de haut niveau contre Chelsea, la victoire de ce soir mettant fin à une série de 20 matchs de Premier League sans victoire contre les Blues depuis une victoire 1-0 en mars 2006.

À mi-parcours de cette campagne, ils ont déjà dépassé leur total de points de leur dernier passage en Premier League et rêvent peut-être même de se qualifier pour l’Europe.

Pour Chelsea, ce genre d’ambitions semble loin. Ils restent 10e, à 10 points de Manchester United, quatrième, qui a un match en moins et leur prochain derby londonien, à domicile contre Crystal Palace dimanche, est désormais incontournable pour Potter.

Notes des joueurs Fulham : Leno (8), Tete (7), Adarabioyo (7), Ream (7), Robinson (7), Reed (7), Palhinha (7), Willian (8), Pereira (8), De Cordova-Reid ( 8), Vinicius (8). Sous-titres : Wilson (6), Cairney (6), Salomon (6), Chalobah (N/A), James (N/A) Chelsea : Kepa (4), Azpilicueta (5) Chalobah (4), Thiago Silva (6), Koulibaly (6), Hall (5), Zakaria (6), Kovacic (5), Mount (6), Joao Felix (5) , Havertz (6). Sous-titres : Jorginho (6), Cucurella (6), Chukwuemeka (6), Gallagher (6), Ziyech (6) Joueur du match : Andréas Pereira

Comment Fulham a enregistré une rare victoire sur Chelsea

Tout avait commencé de manière encourageante pour Chelsea, Felix donnant instantanément vie à leur jeu offensif. En moins de deux minutes, il avait assommé Tim Ream pour mettre en place Kai Havertz pour un tir bloqué qui a conduit Lewis Hall à perdre un suivi. Au quart d’heure, les fans de Chelsea chantaient son nom, avec Antonee Robinson et Andreas Pereira tous deux dans le livre pour avoir fait tomber l’attaquant élégant, dangereux et itinérant.

Mais malgré tout l’élan supplémentaire que Felix a apporté à l’attaque de Chelsea, leur manque de confiance à l’arrière était évident et s’est avéré être leur perte.

Nouvelles de l’équipe Fulham a effectué six changements depuis sa victoire en FA Cup à Hull, avec Bernd Leno, Kenny Tete, Tim Ream et Antonee Robinson de retour dans la défense, tandis que Joao Palhinha et Willian ont également été ramenés. Aleksandar Mitrovic a été suspendu.

Le nouveau prêté de Chelsea, Joao Felix, est entré directement dans le onze de départ, comme l’un des quatre changements depuis la défaite de la FA Cup contre Man City. Thiago Silva et Cesar Azpilicueta sont également entrés alors que Graham Potter est passé à une formation à trois, tandis que Denis Zakaria a remplacé Jorginho. Conor Gallagher, Hakim Ziyech et Bashir Humphreys ont également abandonné.

Fulham a vu un appel de pénalité annulé lorsque Zakaria s’est joint à Vinicius et a brisé les boiseries à travers Decorova-Reid lorsque Trevoh Chalobah a raté une tête au milieu d’une performance semée d’erreurs. Ils ont finalement touché le filet grâce à Willian, ancien joueur de Chelsea.

Cesar Azpilicueta aurait dû connaître assez bien son ancien coéquipier pour ne pas le laisser intervenir sur sa droite et Chalobah aurait dû faire mieux avec sa tentative de contre, qui a dévié le ballon hors du poteau au-delà de Kepa Arrizabalaga. Mais les supporters de Fulham derrière le but s’en fichaient et se délectaient de prendre l’avantage contre leurs voisins qu’ils avaient battus pour la dernière fois en mars 2006.

Chelsea, qui n’avait marqué que trois buts lors de ses sept derniers matches, avait des opportunités avant l’intervalle d’égaliser, avec Bernd Leno refusant Felix deux fois, de chaque côté d’une autre bonne ouverture pour Hall mais après ce qui aurait été une pause inconfortable à la mi-temps, ils est sorti en tirant en seconde période.

Moins de deux minutes après la reprise, ils étaient à égalité, Koulibaly forçant le ballon à rentrer après que le coup franc de Mount ait touché le cadre du but. Un revirement semblait être sur les cartes. Mais en l’espace de deux minutes supplémentaires, Potter se retrouva à maudire sa chance une fois de plus, Zakaria boitant puis Felix expulsé pour s’être étiré pour le ballon après une mauvaise touche et avoir attrapé le tibia de Tete.

Les matchs que Joao Felix manquera à cause de sa suspension Palais de Cristal (h)

Liverpool (un)

Fulham (h)

Potter avait l’air déconcerté par sa malchance dans la pirogue et alors que son équipe de 10 hommes poussait initialement vers l’avant, ils ont été surpris par le centre profond de Pereira qui a permis à Vinicius de secouer ses marqueurs et de hocher la tête avec Kepa nulle part.

Un quadruple remplacement de Potter n’a pas pu inspirer un deuxième égaliseur de Chelsea, malgré le fait qu’Azplicueta soit proche et que l’excellent Leno nie à nouveau Havertz, et un Fulham jubilatoire n’a célébré qu’une deuxième victoire sur Chelsea lors de ses 31 dernières tentatives. Un triomphe rare pour les hôtes – mais un sentiment douloureux maintenant trop familier pour Potter sous pression.

Potter : C’est vraiment frustrant, nous souffrons

Le patron de Chelsea, Graham Potter : “C’est vraiment frustrant, incroyablement difficile. Je ressens pour les supporters. Nous sommes déçus de perdre ce soir. J’ai senti que c’était un match relativement égal en première mi-temps, nous avons eu quelques occasions. Mais je pense que les bases que nous pouvons faire un peu mieux, en ce qui concerne nos actions de défense et de football. Nous revenons dans le jeu et le carton rouge est où nous en sommes en ce moment, en termes de choses qui peuvent nous arriver [do happen to us].

“Perdre Joao pendant trois matches est vraiment décevant. Joao est un jeune joueur, un joueur de haut niveau, vous pouvez voir sa qualité et il n’y avait pas de malice [in the tackle] mais l’arbitre a une décision à prendre. Il en tirera des leçons.

“Plus que tout ce qui est fantastique de la part de l’adversaire, ce sont plus nos actions de base où nous devons faire mieux.

“Nous souffrons en ce moment. Nous souffrons, les fans souffrent. Nous ressentons pour eux. Il est important de rester ensemble et d’essayer de traverser cette période difficile.”

Silva : Une soirée spéciale – mais nous avons de la place pour nous améliorer !

Le patron de Fulham, Marco Silva : “C’était une super soirée pour nos fans, après 16 ans, ils le méritent. Chelsea est un club énorme, leur budget est complètement différent, nous ne pouvons rien comparer mais avec notre travail, notre stratégie, notre identité, nous pouvions le faire et nous l’avons fait. il.

“Pour nos fans de football, c’est spécial. Je l’ai ressenti après le coup de sifflet final à ce moment-là, la façon dont ils ont célébré avec nos joueurs. Un moment vraiment important. Encore trois points pour nous – et je sais qu’en Premier League, tous les points sont vraiment difficiles pour obtenir.

“Cela a été une saison fantastique jusqu’à présent pour nous, mais nous savons que nous ne sommes qu’au milieu de la saison. Je vois encore une grande marge de progression. C’est l’un des points positifs que je retire du match. Nous avons gagné le match. , mais une grande marge de progression et nous continuerons à travailler dur avec nos joueurs.”

Des statistiques pour résumer les problèmes de Chelsea

Chelsea n’a que 25 points lors de ses 18 premiers matchs de Premier League cette saison, leur moins à ce stade depuis 2015-16 (18), terminant 10e cette saison-là. Leurs 21 buts sont leurs plus bas après 18 matchs depuis 1995-96 (17).

Graham Potter est le premier manager de Chelsea à avoir deux séries distinctes de trois défaites consécutives dans toutes les compétitions depuis Glenn Hoddle, qui était aux commandes entre 1993 et ​​1996, avec aujourd’hui juste le 19e match de Potter à la tête des Blues.

João Félix de Chelsea est devenu le premier joueur à être expulsé lors de ses débuts en Premier League depuis Federico Fazio en octobre 2014 pour Spurs contre Man City, et le tout premier joueur expulsé lors de ses débuts à Chelsea en Premier League.

Willian est devenu le 26e joueur à marquer contre Chelsea en Premier League après avoir joué pour eux dans la compétition ; Chelsea a maintenant eu le plus grand nombre de ces joueurs à marquer contre eux de toutes les équipes de la compétition.

Quelle est la prochaine étape pour Fulham et Chelsea ?

Fulham est de retour en Premier League dimanche lors de son voyage à Newcastle; coup d’envoi à 14h, en direct Sports du ciel.

dimanche 15 janvier 13h00



Coup d’envoi 14h00





Pendant ce temps, Chelsea accueille Crystal Palace à Stamford Bridge dimanche; coup d’envoi 14h.