Fulham 0-2Chelsea

Le premier but de Mykhailo Mudryk pour Chelsea a aidé l’équipe de Mauricio Pochettino à remporter sa première victoire en Premier League depuis août en battant son rival de l’ouest de Londres, Fulham 2-0 à Craven Cottage.

Mudryk a brillamment marqué son but à la 18e minute, contrôlant le centre de Levi Colwill sur sa poitrine et trouvant le fond des filets pour la première fois depuis son arrivée de 88,5 millions de livres sterling du Shakhtar Donetsk en janvier.

Chelsea n’avait pas marqué en Premier League depuis sa victoire contre Luton le 25 août, mais leur deuxième est arrivé presque instantanément, Armando Broja envoyant le ballon dans le filet après une tentative de tacle de Tim Ream seulement 20 secondes après la reprise lors de sa première titularisation en 11 mois.

Chelsea s’est défendu résolument alors que Fulham tentait de réagir en seconde période, mais leur soirée n’a pas été sans points négatifs puisque les buteurs Mudryk et Broja ont tous deux été retirés avec des problèmes de blessures apparents avant que Moises Caicedo ne boitille dans le temps additionnel.

Pochettino a cependant minimisé ces craintes de blessures par la suite, se réjouissant plutôt d’une victoire qui amène Chelsea à la 11e place et pourrait servir de tournant après leur mauvais début de campagne. Fulham, quant à lui, reste 13ème.

Notes des joueurs Fulham : Leno (6), Castagne (5), Diop (6), Ream (5), Robinson (7), Reed (6), Palhinha (6), Pereira (6), Wilson (5), Jimenez (5), Willien (6). Sous-marins : Iwobi (6), Vinicius (6), Cairney (6), Lukic (6). Chelsea : Sanchez (7), Disasi (7), Silva (7), Colwill (8), Cucurella (7), Gallagher (8), Caicedo (7), Fernandez (7), Mudryk (7), Broja (7), Palmer (7). Sous-marins : Maatsen (6), Sterling (6), Ugochukwu (6), Matos (n/a), Madueke (n/a). Joueur du match : Conor Gallagher

Comment Chelsea a remporté une victoire attendue

Chelsea est entré dans le match sans 11 joueurs en raison d’une blessure ou d’une suspension et a également dû laisser Raheem Sterling sur le banc à la suite d’un virus, mais ils ont commencé brillamment et ont rapidement eu leur récompense.

Actualités de l’équipe Fulham : Marco Silva a effectué un changement par rapport au tirage au sort à Crystal Palace, Harry Wilson étant préféré à Bobby Decordova-Reid.

Chelsea : Raheem Sterling n’était sur le banc que pour cause de maladie, avec Armando Broja, Cole Palmer et Marc Cucurella parmi les titulaires.

Mudryk avait connu un début de match difficile, dribblant un ballon hors du jeu et décochant un tir sauvage, mais il a marqué son but avec un style superbe, reprenant le centre de Colwill sur la poitrine et envoyant une finition basse dans les jambes de Bernd Leno. .

Mykhailo Mudryk a ouvert le score avec une finition élégante



La défense de Fulham était médiocre pour le premier match, mais elle était encore pire pour le deuxième de Chelsea, avec Cole Palmer capable de couper la passe lente de Ream et de nourrir Broja, la tentative de tacle de récupération de Ream rebondissant ensuite sur l’attaquant de Chelsea et dans le filet.

Fulham a pris quatre points à ses rivaux de l’ouest de Londres la saison dernière, mais n’a jamais vraiment eu l’air de tirer quoi que ce soit du match après ce double revers, Chelsea les coupant à plusieurs reprises au cours d’une première mi-temps à sens unique, avec Conor Gallagher le meilleur artiste.

Armando Broja profite du faible jeu arrière de Fulham pour ajouter un deuxième but à Chelsea



Les hôtes ont montré une certaine amélioration après la pause, créant des demi-occasions pour les remplaçants Alex Iwobi et Carlos Vinicius, mais ils n’ont réussi à se créer qu’une seule occasion claire et, quand ils l’ont fait, Robert Sanchez a été à la hauteur.

C’est Sasa Lukic, un autre remplaçant, qui a envoyé une tentative à bout portant trop près du gardien de Chelsea, qui a réussi un bel arrêt réflexe pour préserver la cage inviolée de son équipe.

Image:

Harry Wilson de Fulham est défié par Enzo Fernandez de Chelsea





Plus tôt dans la mi-temps, Chelsea avait raté une occasion d’en ajouter un troisième, le remplaçant Ian Maatsen frappant le poteau suite à une réduction de Broja et Leno chargeant une réduction d’Enzo Fernandez.

Un troisième but aurait ajouté un peu de brillance au résultat, mais ce fut néanmoins une soirée satisfaisante pour les Bleus – même avec d’autres blessures potentielles à ajouter à une longue liste.

L’histoire du match

Poch salue Mudryk et minimise les craintes de blessures

Mauricio Pochettino pense que la victoire 2-0 de Chelsea contre Fulham contribuera à renforcer la confiance dans sa jeune équipe



patron de Chelsea Mauricio Pochettino dit Sports aériens: « C’est important pour nous de renforcer notre confiance en nous. La performance a été très bonne, je suis tellement content pour les joueurs et au final nous avons eu ce que nous méritions. »

À propos du premier but de Mudryk pour le club, il a déclaré : « C’est très important pour les joueurs offensifs de marquer un but. Il se débrouillait bien. Il n’a pas eu de chance à la mi-temps, il a senti quelque chose dans son quad mais j’espère que ce n’est pas un gros problème. et il sera prêt pour le week-end. Je suis tellement content pour les deux (les buteurs) »

Interrogé à nouveau sur les progrès de Mudryk lors de sa conférence de presse, il a déclaré : « C’est une question de maturité, d’adaptation. Nous devons comprendre que tous les jeunes ont besoin de temps pour s’installer.

« C’était un énorme changement pour lui quand il est arrivé ici. Quand on arrive dans une équipe, ce n’est pas facile de s’installer car, pour être honnête, trop de jeunes joueurs sont arrivés dans une équipe qui n’est pas solide.

« Ils ne sont pas la cerise sur le gâteau. Ils doivent ajouter quelque chose à l’équipe pour construire quelque chose d’important, ce qui est difficile, mais il faut faire preuve de patience, faire confiance à ces gars-là.

« C’est un travail énorme, c’est étape par étape, des étapes très courtes. Parfois, les gens ne font pas preuve de patience, mais pour nous, il s’agit d’être patient. Même lorsque nous ne gagnions pas, nous sommes restés calmes et positifs. »

A propos de la blessure apparente de Caicedo, il a déclaré : « Caicedo est une contusion (un bleu). Nous espérons que ce n’est rien. Il était fatigué mais c’est une contusion. »

Silva : Une première mi-temps bâclée et passive nous a coûté cher

Marco Silva a estimé que Fulham était puni pour ses erreurs lors de la préparation des deux buts



patron de Fulham Marc Silva: « Résultat décevant pour nous. À certains moments, au niveau des performances également. Ils ont commencé de manière intense dès le premier instant, remportant quelques défis individuels qui leur ont donné le coup de pouce dont ils avaient besoin.

« Notre première mi-temps n’a pas été assez agressive avec et sans le ballon. Nous avons été négligents à certains moments. Nous n’avons pas apporté la dynamique que nous aurions dû. Même notre première pression n’a pas très bien fonctionné.

« Nous avons été trop passifs dans la façon dont nous avons réagi au centre de Colwill (pour le premier but) et ensuite nous avons été punis par une autre erreur de notre part, 30 secondes plus tard.

« Cela a créé un scénario différent pour nous et parfait pour Chelsea. Ils étaient beaucoup plus confiants à ce moment-là. Notre deuxième mi-temps a été meilleure mais nous n’avons pas marqué nos occasions. »

Et après?

Le prochain match de Fulham sera un affrontement en Premier League contre Sheffield United à Craven Cottage le samedi 7 octobre ; coup d’envoi à 15h.

Pendant ce temps, Chelsea affronte Burnley, également le samedi 7 octobre ; coup d’envoi à 15h.

Chelsea met fin à une série stérile – Statistiques Opta