Fulham 0 – 2 Burnley

La relégation de Fulham au championnat a été confirmée par une défaite abjecte 2-0 contre Burnley, qui a garanti une autre saison de football de Premier League avec une victoire clinique à Craven Cottage.

L’équipe de Scott Parker avait besoin de quatre victoires à ses quatre derniers matchs pour avoir une chance d’éviter la chute, mais a été largement battue alors que son séjour de la saison dans l’élite se terminait avec trois matchs à perdre.

Le sort de Fulham a été effectivement scellé avant la mi-temps alors que le premier match d’Ashley Westwood et le 50e but catégorique de Chris Wood à Burnley ont obligé les hôtes à marquer trois buts sans réponse – le même qu’ils avaient réussi lors de leurs 11 sorties précédentes.

La fortune a favorisé Fulham après l’intervalle lorsque le gardien de but Alphonse Areola a évité un carton rouge pour un handball clair en dehors de la zone, mais les Cottagers n’ont pas pu profiter du sursis, avec Andre-Frank Anguissa canonant le dessous de la barre de Burnley avec les hôtes. ‘meilleur effort pour déclencher un retour.

La défaite – le 18e d’une campagne ardue de Fulham – les renvoie directement au championnat dès la première tentative, tandis que Burnley grimpe au 14e rang avec une victoire qui voit Sean Dyche livrer une sixième saison consécutive de football de Premier League.

Notes des joueurs Fulham: Areola (5), Tete (5), Andersen (4), Adarabioyo (5), Robinson (5), Lemina (6), Anguissa (6), Cavaleiro (6), Decordova-Reid (5), Lookman (6) ), Mitrovic (5). Sous-marins: Maja (5), Onomah (5), Loftus-Cheek (4). Burnley: Pape (7), Lowton (7), Tarkowski (7), Mee (7), Taylor (6), Brownhill (6), Cork (7), Westwood (7), McNeil (6), Vydra (7), Bois (7). Sous-marins: Rodriguez (6), Barnes (n / a). Homme du match: Chris Wood

La survie de Fulham échoue à la première tentative

Dans ce qui était le premier des quatre matchs déterminants pour sauver leur saison, Fulham a façonné la première ouverture en 12 minutes, mais l’hésitation d’Ademola Lookman en atteignant le centre d’Ivan Cavaleiro a donné à James Tarkowski l’occasion d’intervenir avec un dégagement de but à la bouche.

Burnley a répondu lorsque Ben Mee a forcé Areola à effectuer un arrêt avec une tête avant de trouver le fond du filet de Fulham, seulement pour que l’effort de Wood soit instantanément annulé, Matej Vydra étant réputé avoir retiré le ballon du jeu dans la préparation.

Fulham était redevable à Tosin Adarabioyo et Antonee Robinson alors que les en-têtes de Wood et Tarkowski ont été déviés pour les virages en succession rapide, mais ce n’était qu’une question de temps avant que les espoirs de survie déjà minces des hôtes ne soient entachés.

Vydra s’est pelotonné derrière la défense de Fulham pour ramasser un long ballon par-dessus le dessus, a laissé tomber une épaule pour contourner Joachim Andersen, a brillamment gardé le ballon en jeu, puis a choisi le dernier Westwood, qui s’est emparé du match d’ouverture de Burnley.

L’un est devenu deux sur le coup de la mi-temps alors que la somptueuse volée de Wood a trouvé le coin supérieur pour laisser Fulham avec une tâche presque insurmontable en seconde période.

Parker a résisté à la tentation d’apporter des modifications à la pause, mais n’a attendu que neuf minutes avant de présenter Josh Maja, signature de janvier, et l’ajout d’un renfort offensif a entraîné une pression concertée de Fulham à la recherche d’une bouée de sauvetage.

Actualités de l’équipe Kenny Tete et Ola Aina sont revenus alors que Fulham a apporté deux changements après la défaite à Chelsea.

Chris Wood a réussi un test de condition physique tardif alors que Burnley a nommé une équipe inchangée pour la septième fois cette saison.

Aleksandar Mitrovic a failli en livrer un avant l’heure, mais sa tête de près du poteau du centre de Bobby Decordova-Reid a ondulé le filet latéral.

Fulham a estimé qu’ils auraient dû recevoir une pénalité lorsque Charlie Taylor s’est précipité sur Lookman, mais il a été jugé avoir pris contact avec l’homme et le ballon par l’arbitre David Coote et VAR Peter Bankes.

Anguissa aurait pu lancer un rallye Fulham tardif, mais son entrainement tonitruant s’est écrasé sur le dessous de la barre Burnley.

Le remplaçant Jay Rodriguez a eu la chance de sortir Fulham de leur misère, mais Areola, qui a eu la chance d’être toujours sur le terrain, a réussi un bon arrêt pour donner à son équipe une chance de se battre avant le dernier quart d’heure, mais c’était un qu’ils ne pouvaient pas prendre.

Scott Parker, directeur de Fulham: « Je suis blessé, je suis vidé. Cela nous menace, nous flirtons avec cela depuis longtemps, il n’y a pas de mots que je puisse dire à part je suis vidé, nous n’avons pas réussi cette année. Rester dans cette division a été un succès pour nous, nous savions que cela allait toujours être un défi, mais il est amèrement décevant de ne pas le faire.

« Les niveaux de performance ont été là, les marges fines et le gouffre en classe dans cette division sont si petits. Nous avons été si proches parfois, mais pourtant jusqu’à présent. Au cours des cinq ou six derniers matchs, nous avons tout simplement échoué.

« Mes joueurs ont absolument tout donné cette année, et je l’ai encore vu ce soir. Effort, désir, effort, mais nous avons parfois manqué de qualité. Au cours des prochaines semaines, nous devons avoir des discussions et déterminer ce dont nous avons besoin. à faire pour avancer et essayer de descendre de ces montagnes russes. «

Le directeur de Burnley, Sean Dyche: « C’était un match difficile pour des raisons évidentes, mais nous avons géré cela. La seconde mi-temps a été moche, mais vous vous attendez à cela, et nous l’avons très bien géré.

« Assurer une sixième saison en Premier League avec trois matchs à perdre après avoir obtenu seulement deux points de nos sept premiers matchs est une très grande réussite. Ces joueurs méritent beaucoup de crédit.

« Cette année a été ma plus difficile en tant que manager en dehors du terrain avec la vente interminable du club où peu de financement a été mis en place, donc beaucoup de crédit va à mes joueurs et à mon personnel.

Neville: Burnley impitoyable, Fulham n’est pas

Gary Neville de Sky Sports:

Trois relégués avec trois en réserve – Statistiques du match

La défaite de Fulham signifie que les trois / quatre équipes ont été reléguées avec jusqu’à trois matchs à jouer pour la première fois de l’histoire de la Premier League.

Burnley a gagné sur cinq de ses huit derniers déplacements en Premier League à Londres (L3) après avoir remporté seulement trois victoires lors de leurs 30 précédents déplacements dans la capitale en compétition (D4 L23).

Fulham n’a pas réussi à marquer en 11 matchs de championnat à domicile en une saison pour la deuxième fois de son histoire (également 11 au troisième rang en 93-94) alors qu’ils sont la première équipe à le faire dans l’élite depuis Manchester City. en 2006-07 (13 au total).

Burnley a nommé un onze de départ inchangé pour la septième fois en Premier League cette saison, avec seulement Leeds (10) et Aston Villa (8) alignant plus souvent des alignements de départ inchangés dans l’élite en 20-21.

Six des sept buts d’Ashley Westwood en Premier League pour Burnley sont venus de Turf Moor, le milieu de terrain marquant lors de matches consécutifs à l’extérieur pour la deuxième fois avec les Clarets dans l’élite.

L’homme du match – Chris Wood

Jamie Carragher de Sky Sports:

« Si vous êtes une équipe qui va être dans la moitié inférieure et que vous avez un joueur qui peut vous marquer des buts à deux chiffres comme Chris Wood, vous serez loin de rester en Premier League. c’est pourquoi il est si vital pour Burnley. «

