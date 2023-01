Fulham 0 – 1 Tottenham

Harry Kane a rejoint Jimmy Greaves en tant que meilleur buteur de tous les temps de Tottenham alors que son 266e but pour le club a remporté une victoire 1-0 sur Fulham à Craven Cottage.

Kane a égalé le record avec un style brillant, s’éloignant de Tim Ream au bord de la surface de réparation de Fulham et tirant un effort imparable dans le coin juste avant la mi-temps.

Fulham avait bien commencé, sachant qu’une victoire les enverrait à la cinquième place, au-dessus de leurs adversaires hors de forme, mais ils n’ont pas réussi à capitaliser sur leur domination précoce et les Spurs ont pris le contrôle.

Kane a eu une occasion en or de marquer une seconde et de dépasser le record de Greaves lorsque sa tête à bout portant a été sauvée par Bernd Leno, mais un but solitaire s’est avéré suffisant après une seconde mi-temps terne alors que les Spurs n’ont remporté que leur deuxième victoire en six matchs de Premier League et a réduit l’écart avec Manchester United, quatrième, à trois points.

Fulham, quant à lui, reste septième, la défaite aggravée par la vue d’Aleksandar Mitrovic devant être aidé hors du terrain après avoir subi une blessure à la suite d’un défi avec Eric Dier tard.

Notes des joueurs Fulham : Leno (7), Tete (6), Diop (7), Ream (6), Robinson (7), Palhinha (7), Reed (6), Pereira (6), Willian (6), Decordova-Reid (6 ), Mitrovic (6). Sous-titres : Cairney (6), Salomon (6), Wilson (n/a), Vinicius (n/a). Tottenham : Loris (8); Royal (7), Dier (7), Romero (7), Davies (7), Hojbjerg (7), Perisic (7), Kulusevski (7), Bentancur (7), Son (7), Kane (8). Sous-titres : Richarlison (6), Bissouma (n/a). Joueur du match : Harry Kane

Comment les Spurs ont revendiqué la victoire

Après un retard de 18 minutes avant le coup d’envoi en raison de problèmes de transport pour les supporters se rendant au sol, la première mi-temps s’est jouée à un rythme effréné, Fulham dominant initialement.

Bobby Decordova-Reid et Harrison Reed ont forcé les premiers arrêts d’Hugo Lloris, avec Mitrovic qui a ensuite jeté un coup d’œil à la tête de peu à côté de la croix diagonale de Kenny Tete.

Nouvelles de l’équipe Fulham n’a apporté qu’un seul changement par rapport à sa défaite 1-0 contre Newcastle, Antonee Robinson revenant de suspension à l’arrière gauche.

Tottenham a nommé une équipe inchangée depuis sa défaite 4-2 contre Man City, Richarlison étant seulement jugé suffisamment en forme pour le banc.

Les Spurs ont d’abord été largement repoussés dans leur propre moitié de terrain, ne menaçant que lorsque Ben Davies a tiré sur le centre bas de Pierre-Emile Hojbjerg, mais ils ont rapidement commencé à se frayer un chemin dans le jeu, Emerson Royal tirant une parade de Leno.

Heung-Min Son a peut-être eu la chance d’éviter un carton rouge lorsque ses crampons ont atterri sur la cheville de Tete suite à un défi tardif, mais il jouera un rôle clé dans le but peu de temps après.

Recevant la passe de Hojbjerg dans l’espace, le Sud-Coréen s’est retourné et a nourri Kane, qui s’est éloigné de Ream et a marqué une finition clinique dans le coin le plus éloigné pour son 266e but record des Spurs et 199e en Premier League.

Kane avait montré des éclairs de sa menace avant cela, tirant un autre effort cinglant à longue portée de peu, et il aurait dû en avoir une seconde peu après la pause, mais il a envoyé sa tête trop près de Leno, qui a bien réagi, après un corner des Spurs.

Les Spurs avaient cédé une avance lors de leur dernier match, la défaite 4-2 contre Manchester City, mais une répétition ressemblait rarement à une possibilité car ils se défendaient résolument et tenaient les hôtes à distance dans une seconde mi-temps sans incident.

Mitrovic a menacé à quelques reprises, tirant un effort en diagonale large et envoyant une tête en boucle au-dessus de la barre, tandis que le remplaçant Manor Solomon a produit un effort de curling que Lloris a poussé autour du poteau.

Mais, malgré six minutes de temps d’arrêt au cours desquelles Fulham a continué à pousser pour un niveleur, les Spurs ont tenu bon, remportant une victoire qui renforce leurs quatre premiers espoirs après des défaites consécutives contre Arsenal et City.

Son et Kane combinent – stats Opta

Fulham a perdu 13 de ses 15 derniers matchs de Premier League contre Tottenham Hotspur (W1 D1), avec leur seule victoire dans cette séquence une victoire 1-0 à l’extérieur en mars 2013.

Tottenham a remporté chacun de ses sept derniers matchs de Premier League à l’extérieur contre Fulham, leur plus longue série de victoires à l’extérieur contre un adversaire spécifique dans leur histoire de haut vol.

Tottenham a marqué autant de buts en première mi-temps lors de ses deux derniers matches de Premier League (trois) que lors de ses 12 matches précédents de la compétition.

Craven Cottage est devenu le 33e terrain différent sur lequel Harry Kane de Tottenham a marqué un but en Premier League, avec seulement Andrew Cole (37), Frank Lampard (34) et Wayne Rooney (34) sur des sites plus différents dans l’histoire de la compétition.

La paire de Tottenham Heung-Min Son et Harry Kane ont combiné pour 44 buts en Premier League, huit de plus que tout autre duo dans l’histoire de la compétition (Drogba/Lampard, 36).

Et après?

Fulham tournez leur attention vers la FA Cup le week-end prochain, alors que les Cottagers accueillent l’équipe du championnat Sunderland le samedi, coup d’envoi à 15h.

Les Londoniens de l’ouest reviennent en Premier League le vendredi suivant, avec un derby de l’ouest de Londres à Chelseavivre de Sports du ciel.

Les Cottagers assument Forêt de Nottingham et voyager à Brighton avant de terminer leur horaire de février à la maison pour loups le 24 février, en direct sur Sports du cielcoup d’envoi 20h.

Tottenham ont également un match de quatrième tour de la FA Cup ce week-end, alors qu’ils vont du côté du championnat Preston le samedi, coup d’envoi à 18h.

Les Spurs reviennent en Premier League avec un Super dimanche s’affronter à domicile pour Manchester City, en direct sur Sky Sports. L’équipe d’Antonio Conte doit ensuite faire face à deux déplacements délicats à Leicester et AC Milan plus tard en février, avant d’accueillir deux derbies londoniens contre West Ham et Chelseatous deux en direct sur Sky Sports Super Sunday.