Fukushima n’a pas rendu les poissons radioactifs – données russes

Plus de 440 échantillons de produits de la mer provenant de la zone de la décharge ont été étudiés, indique Rosselkhoznadzor.

Les poissons capturés en Extrême-Orient russe après que le Japon a commencé à rejeter dans l’océan les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima la semaine dernière ne présentaient pas de niveaux de radiation excessifs, a déclaré l’organisme de surveillance vétérinaire et phytosanitaire russe Rosselkhoznadzor.

Selon l’agence, 443 échantillons de produits de la pêche, dont de la morue, de la douve, de la goberge jaune, du flétan, du saumon, du crabe, des moules et des conserves, ont été étudiés par ses experts.

Il y avait « aucun résultat positif » Dans les produits testés, le niveau de rayonnement se situe dans la plage normale, a déclaré Rosselkhoznadzor. Les résultats « indiquer la sécurité des produits de la pêche » a-t-il conclu.

Le laboratoire de l’agence en Extrême-Orient surveille régulièrement les produits de la pêche, mais il a intensifié ses activités depuis que Tokyo a annoncé son intention de déverser ses eaux usées radioactives traitées.

Le Japon a commencé à rejeter ce liquide dans l’océan la semaine dernière dans le cadre d’un plan approuvé par l’ONU. L’eau a été utilisée pour refroidir les réacteurs nucléaires endommagés lors du séisme et du tsunami de mars 2011, empêchant ainsi leur fusion complète.

En savoir plus Le Premier ministre japonais mange un « déjeuner à Fukushima »

Malgré les affirmations selon lesquelles le liquide est parfaitement sûr, la décision de Tokyo a provoqué des réactions négatives de la part de ses voisins, la Chine, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Pékin l’a appelé « extrêmement égoïste et irresponsable » et a introduit une interdiction générale sur les produits de la mer japonais.

Dans le but d’apaiser les inquiétudes au niveau national et international, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et trois de ses ministres se sont assis mercredi pour un repas, partageant des sashimi à base de douve, de poulpe et de bar capturés au large des côtes de Fukushima.

Kishida a appelé le repas « très bien » et a encouragé les gens à profiter “sûr et délicieux” fruits de mer et ainsi soutenir la préfecture de Fukushima.

EN SAVOIR PLUS: « Crime contre l’humanité » – La Corée du Nord à propos du projet japonais de Fukushima

Un coup similaire a été répété par l’ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel, qui s’est rendu jeudi dans la ville de Fukushima et a déjeuné de fruits de mer avec son maire.

Emmanuel a affirmé que « la coercition économique contre le Japon, les appels automatisés au harcèlement et à la désinformation, ici au Japon et ailleurs, sortent tout droit du manuel de la Chine. »

Il a promis que Washington soutiendrait Tokyo s’il tenait sa promesse et a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant l’interdiction des fruits de mer imposée par Pékin. Les États-Unis vont le faire « pas seulement parce qu’ils [Japan] sommes un allié, mais parce que l’affaire est légitime », dit l’ambassadeur.