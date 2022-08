Fukrey met en vedette Ali Fazal et Richa Chadha pour se marier en septembre ? Voici ce que nous savons du Big Fat Wedding

Il semblerait qu’Ali Fazal et Richa Chadha deviendront bientôt mari et femme. Selon les rapports, le couple est prêt à se marier en septembre 2022. Il semble qu’ils prévoient quelques cérémonies. L’un d’eux se produira à Delhi. Richa Chadha est originaire de la capitale. Les deux prévoient également une fonction à Mumbai. Nous supposons que c’est plus pour leurs amis de l’industrie. Le couple avait prévu de se marier en 2020 mais a dû reporter le mariage en raison de la pandémie. Plus tard, ils ont pensé à un rendez-vous en mars 2022 mais se sont retrouvés avec trop de travail.

L’histoire d’amour du couple a commencé sur les tournages de Fukrey de Mrighdeep Singh Lamba en 2012. Ils sont devenus de bons amis et l’amour s’est épanoui peu de temps après. Après avoir fréquenté pendant sept longues années, Ali Fazal a proposé à Richa Chadha. Elle avait dit que c’était elle qui lui avait d’abord avoué son amour alors qu’ils regardaient un film chez elle. Il a fallu trois mois à Ali Fazal pour revenir à sa confession d’amour avec un oui. Ils ont gardé leur relation secrète pendant sept longues années. Ali Fazal et Richa Chadha ont officialisé leur relation en marchant main dans la main pour la première mondiale de Victoria et Abdul à Venise. Les deux ont ensuite posté des photos romantiques de la ville.

Il semble qu’Ali Fazal ait proposé le mariage lorsqu’ils étaient aux Maldives. Il avait prévu un petit dîner intime. Juste au moment où ils avaient fini de manger, il a fait sauter une bouteille de champagne et s’est agenouillé pour Richa Chadha. Ali Fazal s’est fait un nom en Occident. Il a été vu dans Death On The Nile qui est sorti en février 2022. Le film mettait en vedette Gal Gadot dans le rôle principal. Richa, quant à elle, reprendra son rôle de Bholi Punjaban dans le troisième film de la série Fukrey.