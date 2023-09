Fukrey 3 : voici combien Richa Chadha, Varun Sharma et d’autres ont facturé pour leurs rôles dans le film [Watch]

Fukrey 3 est la suite très attendue de la série de films à succès de Bollywood, Fukrey. Le film tourne autour des mésaventures hilarantes de quatre amis – Hunny, Choocha, Lali et Zafar, alors qu’ils naviguent dans la vie à Delhi. Dans cet épisode, le gang est de retour avec plus de rires, de folie et bien sûr, leur style signature « Fukrey ». Richa Chadha reprend son rôle de Bholi Punjaban, audacieux et fougueux, tandis que Varun Sharma revient dans le rôle de Choocha, adorable et désemparé. À eux se joindront Ali Fazal dans le rôle de Zafar, Manjot Singh dans le rôle de Lali et Pulkit Samrat dans le rôle de Hunny, complétant le casting de l’ensemble. Les fans attendent avec impatience la sortie de Fukrey 3 pour voir dans quelles escapades hilarantes le gang se lancera cette fois-ci. Avec ses dialogues pleins d’esprit, ses personnages décalés et ses situations chatouilleuses, le film promet d’être une émeute de rire du début à la fin.