Fukrey 3 : Varun Sharma et Pulkit Samrat laissent les fans divisés avec leurs blagues hilarantes et leurs performances stellaires [Watch]

Promotions Fukrey 3 : Fukrey 3 est la suite très attendue de la série de films à succès de Bollywood, Fukrey. Les fans attendent avec impatience la sortie de Fukrey 3 pour voir dans quelles escapades hilarantes le gang se lancera cette fois-ci. Le film tourne autour des mésaventures hilarantes de quatre amis – Hunny, Choocha, Lali et Zafar, alors qu’ils naviguent dans la vie à Delhi. Avec ses dialogues pleins d’esprit, ses personnages décalés et ses situations chatouilleuses, le film promet d’être une émeute de rire du début à la fin. Le film fait fureur auprès du public et porte son propre héritage depuis 2013, date à laquelle le premier opus est sorti. La suite intitulée Fukrey Returns sortie en 2017 a également été un succès et appréciée par beaucoup. Les Fukrey Boys sont prêts à revenir à l’écran avec leur folie. Les acteurs de Fukrey 3, Pulkit Samrat, Richa Chadha, Manjot Singh et Varun Sharma, ont épaté tout le monde lors de l’événement universitaire. Ils ont conquis les cœurs avec leurs performances incroyables, ont fait la promotion du film avec enthousiasme, ont pris des selfies avec les fans, ont dansé de tout leur cœur et ont quitté tout le monde avec impatience. en attendant la sortie du film.