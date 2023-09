Fukrey 3 : Richa Chadha, Pulkit Samrat et d’autres acteurs assistent à l’événement de lancement de la bande-annonce [Watch Video]

Richa Chadha, Pulkit Samrat et le reste du casting créent le buzz en montant sur scène lors de l’événement tant attendu ! L’atmosphère est remplie d’excitation et d’anticipation alors que les fans attendent avec impatience le dévoilement de la bande-annonce. Habillés de leurs plus beaux atours, les acteurs respirent la confiance et le charme, faisant une impression frappante. Au début de la bande-annonce, le public est captivé par le scénario intrigant et les pitreries hilarantes du gang Fukrey. Le film promet d’être une montagne russe de rires, d’amitié et d’aventure, gardant le public accroché du début à la fin. Fukrey 3 est l’un des films les plus attendus de l’année, et avec les performances stellaires du casting et la promesse d’un film captivant. scénario, il devrait être un énorme succès. Les fans de la franchise et les nouveaux venus vont se régaler en voyant la magie se dérouler sur grand écran. Regardez la vidéo pour en savoir plus.