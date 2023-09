Fukrey 3 : Pulkit Samrat, Richa Chadha et d’autres révèlent pourquoi le film est un incontournable | Entretien

Fukrey 3 devrait sortir le 28 septembre. Les acteurs Richa Chadha, Pulkit Samrat, Varun Sharma, Pankaj Tripathi et Manjot Singh ont partagé des choses amusantes les uns sur les autres. Ils ont également parlé de l’absence d’Ali Fazal dans le film. L’équipe de Fukrey 3 a également révélé pourquoi le film est un incontournable et à quelles nouveautés le public peut s’attendre. Fukrey 3 est la suite très attendue de la série de films à succès de Bollywood, Fukrey. Le film fait fureur auprès du public et porte son propre héritage depuis 2013, date de sortie du premier opus. La suite intitulée Fukrey Returns sortie en 2017 a également été un succès et appréciée par beaucoup. Fukrey 3 est un incontournable car il promet des moments encore plus hilarants avec Pulkit Samrat, Richa Chadha et le talentueux casting. Préparez-vous pour une autre aventure amusante qui vous fera rire. Ne manquez pas les moments BTS partagés par les acteurs.