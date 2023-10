Fukrey 3 : Pulkit Samrat et Kriti Kharbanda marchent main dans la main à l’aéroport de Mumbai à leur retour d’Amritsar

Pulkit Samrat et Kriti Kharbanda, l’adorable couple, ont été aperçus à l’aéroport de Mumbai marchant main dans la main à leur retour d’Amritsar. Le duo avait l’air heureux et détendu alors qu’ils traversaient l’aéroport. Leur alchimie et leurs gestes affectueux l’un envers l’autre ont attiré l’attention des spectateurs, laissant les fans enthousiasmés par leur véritable histoire d’amour. « Fukrey 3 » s’est affronté au box-office avec le drame médical « The Vaccine War » de Vivek Agnihotri. La star de Nana Patekar-Pallavi Joshi a fait ses débuts avec Rs 85 lakh et a gagné environ Rs 8,50 crore après une semaine. « Fukrey 3 » est le troisième volet de la série à succès du même nom. La première partie de la franchise est sortie en 2013 et a collecté 36,crore net lors de sa sortie en salles. La deuxième partie « Fukrey Returns », est arrivée en salles en 2017 et a rapporté Rs 80,32 crore lors de sa sortie en salles. La troisième partie est déjà entrée dans le club très convoité des Rs 100 crore et se comporte bien au box-office.