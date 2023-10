Fukrey 3 : Bholi Punjaban alias Richa Chadha a-t-il confirmé la prochaine partie de la comédie dramatique ?

Fans de Fukrey, préparez-vous à encore plus de rires et de bêtises ! Richa Chadha, qui incarne l’emblématique Bholi Punjaban, a dévoilé le morceau sur Fukrey 4. Dans une interview, elle a confirmé que le prochain opus de la franchise comique dramatique était en préparation. Sans révéler trop de détails, Richa a exprimé son enthousiasme à l’idée de reprendre son personnage bien-aimé et a promis des moments plus hilarants et des rebondissements inattendus dans Fukrey 3. Avec ses personnages originaux, ses dialogues pleins d’esprit et ses situations hilarantes, Fukrey est devenue une série préférée des fans. La chimie entre les talentueux acteurs, dont Pulkit Samrat, Varun Sharma, Ali Fazal et Manjot Singh, a été un moment fort. Alors préparez-vous à replonger dans le monde de Fukrey alors que Bholi Punjaban et la bande reviennent nous divertir avec leurs mésaventures et leurs escapades comiques. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur Fukrey 3 et préparez-vous à rire à nouveau de bon cœur.