Fujitsu lance une technologie pour générer automatiquement de nouvelles solutions d’IA spécifiques aux besoins professionnels des clients : Fujitsu Global

Tirer parti du LLM pour réduire le temps nécessaire au déploiement des solutions d’IA d’environ 95 %

Tokyo, le 11 octobre 2023

Fujitsu a annoncé aujourd’hui une nouvelle technologie de génération automatisée de solutions d’IA, offrant aux utilisateurs la possibilité de personnaliser les composants d’innovation de l’IA. (1) proposé via la « Fujitsu Kozuchi (nom de code) – Fujitsu AI Platform ». Fujitsu commencera à proposer la nouvelle technologie via Fujitsu Kozuchi aux utilisateurs japonais d’ici décembre 2023 et prévoit de déployer des services sur le marché mondial à l’avenir.

La plateforme d’IA Kozuchi de Fujitsu, lancée en avril 2023, offre déjà aux utilisateurs l’accès à une large gamme de technologies d’IA et de ML puissantes et prêtes à l’emploi : en tirant parti de la nouvelle technologie, les utilisateurs eux-mêmes pourront désormais modifier et personnaliser davantage les solutions d’IA sur la plateforme en utilisant saisie en langage naturel, sans avoir besoin de connaissances spécialisées ou de l’assistance d’ingénieurs en IA. Appliquée aux problèmes d’optimisation de la planification de la production, la nouvelle technologie peut contribuer à réduire jusqu’à 95 % les heures de travail nécessaires à la création de modèles d’IA.

Sur la base de la technologie nouvellement développée, Fujitsu vise à construire un système permettant de générer automatiquement des technologies d’IA pour l’optimisation, la prédiction et la détection des anomalies des produits, offrant ainsi aux clients la combinaison optimale de composants innovants.

La nouvelle technologie fait partie du cadre d’IA composite de Fujitsu visant à résoudre les problèmes de plus en plus complexes des clients en combinant différents composants d’innovation en matière d’IA, notamment pour des fonctions telles que la prévision de la demande et la planification de la production. Outre Fujitsu Kozuchi (nom de code) – Fujitsu AI Platform, Fujitsu proposera également un cadre pour les plates-formes externes en coopération avec Palantir Technologies Inc. (Palantir). Grâce à ces initiatives, Fujitsu vise à contribuer à la réalisation d’une société durable dotée d’une IA capable de s’adapter et de répondre aux changements dans les entreprises et la société.

Arrière-plan

Fujitsu Kozuchi (nom de code) – Fujitsu AI Platform fournit des composants d’innovation et des moteurs de base d’IA de pointe, facilitant l’application de l’IA dans les opérations commerciales en permettant une vérification plus rapide des différentes solutions d’IA potentielles par les clients. En travaillant avec les clients de la nouvelle plate-forme, Fujitsu a reconnu leur besoin d’ajuster davantage les composants d’innovation en IA fournis via la plate-forme à leurs demandes commerciales spécifiques. L’ajustement manuel fastidieux des composants d’IA et la modification des technologies prototypes par les ingénieurs en IA ont parfois contribué à allonger les délais de livraison des solutions d’IA terminées aux clients.

Pour déployer plus rapidement des solutions d’IA optimales, Fujitsu a développé une nouvelle technologie qui permet aux clients de modifier eux-mêmes les composants innovants d’IA fournis via la plate-forme Kozuchi de Fujitsu en utilisant le langage naturel.

À propos de la technologie nouvellement développée

La technologie nouvellement développée interprète les programmes et les expressions mathématiques convertis par les grands modèles linguistiques (LLM) et génère un ensemble de solutions qui répondent aux exigences des clients dans un format graphique. De cette manière, la nouvelle technologie permet la création d’expressions mathématiques de niveau expert. En entraînant des modèles d’IA avec ces données graphiques, la nouvelle technologie permet la création automatique de différents modèles d’IA adaptés aux besoins des clients, dans des domaines tels que la prédiction, l’optimisation et la détection d’anomalies.

L’ajout de données d’apprentissage précédentes aux données graphiques permet de recycler efficacement les modèles d’IA, même dans de nouvelles conditions (Figure 2). En combinant cette technologie avec un LLM, les utilisateurs peuvent rapidement répéter le prototypage, la modification et l’ajustement des solutions d’IA via des commandes en langage naturel, sans nécessiter de compétences avancées en ingénierie d’IA.

À propos de la coopération avec Palantir

Fujitsu exploitera la plate-forme d’intelligence artificielle (AIP) de Palantir, qui permet l’utilisation de modèles en grand langage hébergés de manière sécurisée pour aider les clients à résoudre des problèmes complexes pour leur entreprise. Ensemble, AIP, AI Platform de Fujitsu et le framework Fujitsu pour Composite AI permettent aux utilisateurs de trouver les meilleurs modèles pour leurs données et leurs problèmes commerciaux, de créer et d’entraîner automatiquement ces modèles, et de permettre aux utilisateurs de déployer immédiatement ces modèles pour leurs opérations et leur planification commerciales.

L’engagement de Fujitsu envers les objectifs de développement durable (ODD)

Les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015 représentent un ensemble d’objectifs communs à atteindre dans le monde d’ici 2030.



L’objectif de Fujitsu – « rendre le monde plus durable en renforçant la confiance dans la société grâce à l’innovation » – est une promesse de contribuer à la vision d’un avenir meilleur renforcé par les ODD.





À propos de Fujitsu L'objectif de Fujitsu est de rendre le monde plus durable en renforçant la confiance dans la société grâce à l'innovation. En tant que partenaire de choix en matière de transformation numérique pour nos clients dans plus de 100 pays, nos 124 000 employés travaillent à résoudre certains des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Notre gamme de services et de solutions s'appuie sur cinq technologies clés : informatique, réseaux, IA, données et sécurité et technologies convergentes, que nous réunissons pour réaliser une transformation durable.

Date: 11 octobre 2023



Ville: Tokyo, Japon



