Fujitsu et Salesforce s’associent pour de nouvelles solutions numériques pour les assureurs

Le fournisseur de TIC Fujitsu s’est associé à Salesforce Japan, une société de services de gestion de la relation client, pour développer de nouvelles solutions numériques pour le secteur de l’assurance.

DE QUOI S’AGIT-IL

Selon un communiqué de presse, les deux sociétés ont pour objectif d’accompagner les compagnies d’assurance dans leur développement de produits d’assurance optimisés basés sur les données médicales et de santé.

Pour ce faire, Fujitsu développera un système qui permet l’utilisation fiable des données médicales des DME. Il développera également un service de soins de santé personnalisé pour détecter les signes de maladies spécifiques à l’aide de Fujitsu Computing as a Service.

De son côté, Salesforce Japon effectuera une intégration et une analyse complètes des données médicales des patients afin de visualiser le parcours du patient. Il sera également impliqué dans l’application de nouveaux produits d’assurance en s’appuyant sur ses offres existantes spécifiques au secteur de la santé, notamment MuleSoft, qui intègre des données externes, Tableau, qui analyse les données des patients, et le Système CRM Nuage de santé.

Les entreprises visent à publier leurs solutions numériques en 2023.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Au fil des ans, Fujitsu s’est efforcé de créer un écosystème de santé numérique où de vastes données sont liées et utilisées avec les dernières technologies pour promouvoir des soins de santé personnalisés à toutes les étapes de la vie d’un individu.

Salesforce connecte également divers acteurs de la santé via son système CRM spécifique à l’industrie Health Cloud.

Les deux sociétés, partenaires mondiaux depuis 2010, souhaitent accompagner les compagnies d’assurance qui s’efforcent de fournir des produits d’assurance personnalisés.

Hidenori Tamura, directeur général de Salesforce Japan, a déclaré que, sur la base de ses recherches, plus de 80 % des consommateurs sont intéressés par des services de santé personnalisés, mais qu’environ 30 % seulement des entreprises les fournissent réellement, ce qui présente un écart en matière de demande et de service.

“Pour répondre aux besoins des consommateurs, il est essentiel que les différents acteurs de l’industrie se connectent et collaborent avec les patients pour créer des solutions”, a-t-il déclaré.

LA GRANDE TENDANCE

De nouvelles technologies comme l’IA ont également été appliquées dans le secteur de l’assurance ces dernières années. Parmi les assureurs, basés à New York Overalls utilise des algorithmes d’IA pour proposer des packages d’assurance complémentaire de protection personnalisés aux employeurs.

Entreprise d’insurtech basée à Hong Kong et à Londres Qumata, qui a récemment levé 13 millions de dollars en financement de série A étendu, fournit une solution de souscription automatisée pour les assureurs vie et maladie qui prédit le risque de leurs candidats à l’assurance d’être diagnostiqués avec plus de 800 conditions médicales, ainsi que leur extra-mortalité et extra-morbidité .

ENREGISTREMENT

“Les soins ne concernent pas seulement un moment dans le temps ; les soins sont longitudinaux. Afin de passer à des soins plus préventifs et holistiques, le secteur de la santé doit adopter des solutions plus connectées et collaboratives et commencer à intégrer des données provenant de différentes plates-formes de soins de santé pour obtenir une pleine photo du patient », a commenté Amit Khanna, Salesforce SVP et GM pour les soins de santé et les sciences de la vie.