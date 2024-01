Fujitsu annonce qu’il indemnisera les postiers britanniques ruinés par son logiciel

Londres

CNN

—



La société technologique japonaise Fujitsu a une « obligation morale » d’indemniser les victimes de la Grande-Bretagne Scandale de la postea déclaré mardi le patron de sa branche européenne.

Entre 1999 et 2015, de nombreuses personnes qui dirigeaient des succursales de la poste publique ont été faussement accusées de vol et de fraude après que des problèmes dans le système informatique Horizon de Fujitsu ont montré à tort que de l’argent – ​​souvent plusieurs milliers de livres sterling – avait disparu des comptes des succursales.

Parmi ces soi-disant sous-maîtres de poste, 700 ont été reconnus coupables d’infractions pénales. Certains ont passé du temps en prison. Et certains ont été si bouleversés qu’ils se sont suicidés, selon les membres de leur famille.

“Nous avons eu des bugs et des erreurs dans le système et nous avons aidé la Poste dans ses poursuites contre les sous-maîtres de poste”, a déclaré mardi Peter Patterson, directeur de Fujitsu pour l’Europe. “Pour cela, nous sommes vraiment désolés.”

Jusqu’à présent, plus de 2 700 sous-maîtres de poste, actuels ou anciens, ont reçu une compensation financière grâce à un programme gouvernemental, même si beaucoup estiment que ce qu’ils ont reçu n’est pas suffisant. Et beaucoup disent que Fujitsu – une entreprise valant près de 29 milliards de dollars et qui est toujours un fournisseur majeur au gouvernement britannique – devrait également être responsable de l’indemnisation des victimes.

“Je pense qu’il existe une obligation morale pour l’entreprise de contribuer”, a déclaré Patterson aux législateurs britanniques lors d’une audience publique. « Nous avons un rôle à jouer et à contribuer au fonds de réparation des sous-maîtres de poste. »

Une enquête publique a été lancée en 2020 pour déterminer quels individus et organisations sont responsables du scandale. Patterson a déclaré qu’une fois l’accord conclu, il s’attendrait à « s’asseoir avec le gouvernement » pour déterminer le montant que Fujitsu devrait payer en compensation. « Je ne peux pas encore donner de chiffre à ce sujet », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a décrit ces condamnations comme l’une des plus grandes erreurs judiciaires de l’histoire britannique.

La saga fait l’objet de reportages dans les médias britanniques depuis des années et a donné lieu à de multiples poursuites judiciaires, mais ce n’est que depuis qu’une série télévisée au début du mois a porté sur l’impact tragique sur la vie des sous-maîtres de poste que la sensibilisation et l’indignation du public sont montées en flèche.

Le tollé général a incité le gouvernement à réagir rapidement : la semaine dernière, le Premier ministre Rishi Sunak annoncé que le Parlement adopterait rapidement une loi historique pour annuler les condamnations de centaines de sous-maîtres de poste.

À ce jour, seuls 93 des 700 sous-maîtres de poste condamnés ont vu leur condamnation annulée.

D’anciens sous-maîtres de poste ont déclaré à CNN que de fausses condamnations pour vol et fausse comptabilité leur avaient causé d’énormes dommages émotionnels et physiques, détruit leurs moyens de subsistance, mis à rude épreuve leurs relations familiales et les avaient plongés dans une détresse financière grave et permanente.

Fujitsu et la Poste avaient déjà reconnu leur rôle dans le scandale et présenté leurs excuses aux victimes, mais de nombreuses questions demeurent quant à savoir qui savait quoi et quand, et la police britannique enquête sur des individus qui travaillaient pour les deux sociétés.

Nick Read, PDG de la Poste, qui s’est également adressé aux législateurs mardi, a déclaré qu’il était « déterminé » à abandonner Horizon. L’entreprise utilise toujours le système informatique, mais dans une version plus récente que celle impliquée dans le scandale.

« C’est démodé, c’est encombrant, c’est vieux – mais ça a 25 ans – mais il fait ce pour quoi il est censé faire », a-t-il déclaré. “Nous quitterons Horizon et c’est notre intention”, a déclaré Read.