Fujitsu affirme qu’indemniser les victimes de la Poste est une « obligation morale »

“Ce scandale remonte à plusieurs années. Et le rôle de la poste est bien connu dans ces poursuites judiciaires, mais Fujitsu, pour une raison quelconque, a été rarement mentionné dans la presse.”

“Nous avons eu des bugs et des erreurs dans le système et nous avons aidé la Poste dans ses poursuites contre les sous-maîtres de poste”, a-t-il déclaré au comité.

Comparution devant les députés britanniques Au sein du comité des affaires et du commerce de la Chambre des communes, Patterson a déclaré que “Fujitsu souhaite s’excuser pour notre part dans cette épouvantable erreur judiciaire”.

Horizon a été fabriqué par Fujitsu en 1999 et déployé dans les succursales de la Poste pour gérer les transactions financières. Des plaintes ont rapidement émergé selon lesquelles l’entreprise rapportait faussement des déficits de trésorerie.

Cette affaire a reçu une nouvelle attention du public cette année lorsqu’ITV a diffusé une série dramatique, “M. Bates vs The Post Office”, sur la lutte des sous-maîtres de poste pour la justice.

Entre 1999 et 2015, 736 sous-maîtres de poste, directeurs de succursales indépendants sous contrat avec la Poste, ont fait l’objet de poursuites et ont été condamnés pour mauvaise conduite financière sur la base de données inexactes générées par Horizon, un logiciel créé par Fujitsu.

Dans une déclaration à CNBC, Fujitsu a déclaré que “l’enquête statutaire actuelle sur Post Office Horizon IT examine des événements complexes remontant à plus de 20 ans pour comprendre qui savait quoi, quand et ce qu’ils ont fait avec ces connaissances”.

Le communiqué ajoute également que l’enquête a renforcé l’impact dévastateur sur la vie des maîtres de poste et celle de leurs familles, et Fujitsu a présenté ses excuses pour le rôle qu’elle a joué dans leurs souffrances. » La société a ajouté qu’elle était « pleinement engagée » à soutenir l’enquête « afin comprendre ce qui s’est passé et en tirer des leçons.

Morse s’attend à ce que Fujitsu doive assumer un « fardeau financier raisonnable », mais l’entreprise n’aura peut-être pas à supporter la totalité du milliard de livres sterling que le gouvernement britannique a mis de côté à titre de compensation.

Le 11 janvier, la BBC a rapporté que malgré le scandale et l’enquête en cours, la Poste a payé à Fujitsu plus de 95 millions de livres pour prolonger de deux ans l’utilisation du système Horizon IT.

Fujitsu n’a pas encore prévu de provision pour cette contribution, mais Patterson a déclaré que “lorsque nous arriverons à cette position, nous devrons absolument constituer une provision pour cela”.

Lorsqu’on a demandé à Morse si le scandale signifiait que Fujitsu serait « persona non grata » pour les futurs contrats du gouvernement britannique, il a répondu que cela « pourrait être une possibilité ».

Cependant, il a également souligné que Fujitsu est très proche du gouvernement britannique après avoir racheté en 1998 la société informatique britannique ICL, qui fournissait des ordinateurs au secteur public britannique.

“Le nom de Fujitsu a été entaché mais… ils sont très bien intégrés dans les contrats informatiques du gouvernement britannique. Donc, remplacer Fujitsu peut être très coûteux.”