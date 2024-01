Fujitsu admet avoir une « obligation morale » d’indemniser les victimes de la Poste

Par Michael Race

Journaliste économique, BBC News

16 janvier 2024, 12h33 GMT Mis à jour il y a 7 minutes

Le patron de Fujitsu Europe a admis que l’entreprise avait une “obligation morale” de contribuer à l’indemnisation des sous-maîtres de poste poursuivis à tort en raison de logiciels informatiques défectueux.

Paul Patterson a déclaré que Fujitsu avait fourni des preuves au bureau de poste qui ont été utilisées pour poursuivre des dirigeants innocents.

Il a ajouté que la Poste était au courant dès le début des « bugs et erreurs » de son logiciel de comptabilité Horizon.

Cela survient alors que les victimes du scandale ont fait part aux députés de leurs difficultés à obtenir une indemnisation.

Entre 1999 et 2015, plus de 900 sous-maîtres de poste et maîtresses de poste ont été poursuivis pour vol et fausse comptabilité après que de l’argent semblait manquer dans leurs succursales, mais les poursuites étaient fondées sur des preuves provenant d’un logiciel Horizon défectueux.

Certains sous-maîtres de poste sont allés injustement en prison, beaucoup ont été ruinés financièrement. Certains sont morts depuis.

Cela a été décrit comme l’erreur judiciaire la plus répandue de l’histoire britannique, mais à ce jour, seules 93 condamnations ont été annulées et des milliers de personnes attendent toujours une indemnisation, plus de 20 ans plus tard.

Comparaissant mardi devant les députés du comité restreint des affaires et du commerce :

M. Patterson de Fujitsu a déclaré que son « intuition » était que le personnel de l’entreprise était au courant des problèmes avec Horizon avant 2010.

Le directeur général de la Poste, Nick Read, a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de date exacte à laquelle la Poste savait que le système informatique était accessible à distance.

Patterson et Read ont tous deux frustré les députés qui ont critiqué le manque de réponses et de connaissance des événements.

Jo Hamilton, victime du scandale, a déclaré aux députés qu’elle avait l’impression d’être traitée comme une criminelle pendant le processus d’obtention d’une indemnisation.

Lord Arbuthnot a déclaré qu’il était essentiel que les victimes, dont certaines « vivent au jour le jour », obtiennent de l’argent le plus rapidement possible.

L’avocat Neil Hudgell a déclaré que seuls trois de son groupe de 77 sous-maîtres de poste condamnés à tort avaient reçu une indemnisation complète et définitive.

M. Patterson s’est excusé pour le rôle de Fujitsu dans ce qu’il a qualifié d'”effroyable erreur judiciaire” et a admis que l’entreprise avait été “impliquée dès le début”.

“Nous avons eu des bugs et des erreurs dans le système et nous avons aidé la Poste dans ses poursuites contre les sous-maîtres de poste”, a-t-il déclaré. “Pour cela, nous sommes vraiment désolés.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Fujitsu n’avait rien fait pour résoudre les problèmes du système Horizon alors que l’entreprise en avait eu connaissance très tôt, M. Patterson a répondu : “Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.”

Il a ajouté : “Sur un plan personnel, j’aurais aimé le savoir. Après ma nomination en 2019, j’ai repensé à ces situations pour l’entreprise et aux preuves que j’ai vues et je ne sais tout simplement pas.”

Nick Read, le directeur général de la Poste, est apparu aux côtés de M. Patterson devant les députés.

Il a été critiqué pour n’avoir pas fourni d’informations au comité sur les événements clés de la chronologie, comme lorsque la Poste a su pour la première fois que l’accès à distance aux systèmes Horizon des sous-maîtres de poste était possible.

Lorsque les poursuites étaient en cours, Fujitsu avait déclaré au bureau de poste que personne, à l’exception des sous-maîtres de poste eux-mêmes, ne pouvait accéder ou modifier les dossiers d’Horizon – ce qui signifiait que la responsabilité des erreurs ne pouvait incomber qu’aux sous-maîtres de poste, mais cela s’est avéré être le cas. faux.

“Tu as sûrement dû avoir le temps en quatre ans [since joining the Post Office] pour aller au cœur du problème, à savoir : quand la Poste a-t-elle su que l’accès à distance aux terminaux était possible ?”, a déclaré le député travailliste Liam Byrne, président de la commission.

“Je ne peux pas vous donner de date exacte à ce sujet”, a répondu M. Read.

Retards

Plus tôt, Neil Hudgell, un avocat représentant 400 personnes directement touchées par le scandale et 77 sous-maîtres de poste condamnés à tort par la Poste, avait déclaré aux députés que seules trois personnes avaient reçu une indemnisation complète et définitive.

Il a déclaré que les niveaux de bureaucratie, ainsi que certaines demandes de la Poste, causaient des problèmes aux victimes pour obtenir une réparation financière.

“Je ne suis pas sûr qu’on y consacre suffisamment de ressources, en termes de ressources adéquates dans les domaines appropriés. Généralement, dans le cas des condamnations annulées, il faut trois à quatre mois pour obtenir une réponse à une correspondance de routine”, a-t-il déclaré.

Dans certains cas, il a déclaré que des demandes avaient été faites pour des documents conservés dans des succursales de la Poste dont les clients n’avaient pas accès il y a 15 à 20 ans.

“Nous devons accorder aux sous-maîtres de poste le bénéfice du doute sur les questions clés”, a déclaré M. Hudgell.

‘Embourbé’

Jo Hamilton, qui a été reconnue coupable à tort d’avoir volé 36 000 £ au bureau de poste du village qu’elle dirigeait dans le Hampshire en 2006, a déclaré avoir obtenu une indemnisation “presque comme si vous étiez rejugé”.

“Cela continue encore et encore”, a-t-elle déclaré au comité.

Alan Bates, l’ancien sous-maître de poste au centre de la série télévisée ITV Mr Bates Vs The Post Office qui a remis la question sous le feu des projecteurs, a déclaré que les indemnisations étaient “enlisées” et que le rythme de traitement des demandes était “folie”. .

Il a déclaré que son propre processus d’indemnisation avait été entravé par des retards.

“Je pense qu’il a fallu 53 jours avant qu’ils ne posent trois questions très simples”, a-t-il déclaré. “Et il n’y a aucune transparence derrière cela, ce qui est encore plus frustrant”, a-t-il déclaré. “Nous ne savons pas ce qu’il adviendra de ces cas une fois qu’ils auront disparu.”

M. Read, qui a rejoint la Poste en 2019, a admis qu’il y avait une « culture de déni » derrière l’organisation qui traînait les pieds sur les paiements d’indemnisation.

“Je pense que le défi culturel le plus important que j’ai à relever dans mon organisation est de garantir que tout le monde dans l’organisation voit et comprend absolument ce qui se passe.”

Le ministre des Postes, Kevin Hollinrake, a salué la suggestion selon laquelle la Poste chercherait à simplifier le processus d’indemnisation.

Il a déclaré au comité qu’il souhaitait réduire la quantité de bureaucratie impliquée, mais a reconnu qu’il y avait « beaucoup de pièces mobiles » dans les différents régimes d’indemnisation.

“Aucun montant d’indemnisation ne pourra jamais compenser complètement [what victims went through],” il a dit.

“Je pense qu’il incombe à nous tous impliqués dans ce processus d’essayer d’accélérer chaque étape du processus.”

Parallèlement à l’audience de mardi, une enquête sur le scandale est en cours.

