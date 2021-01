Fujifilm a lancé le GFX100S, qui est le quatrième modèle de sa série GFX d’appareils photo moyen format. Le GFX100S est en grande partie une version compacte et moins chère du GFX100 acclamé par la critique qui a été lancé en 2019.

Le GFX100S est doté du même capteur moyen format rétroéclairé de 102 Mpx que le GFX100. Les capteurs de format moyen sont plus grands que les capteurs plein format 35 mm standard et celui du GFX100S est environ 1,7 fois plus grand que n’importe quel capteur plein format du marché. Cela lui permet d’avoir de bien meilleures performances en basse lumière, une profondeur de champ plus faible et une résolution plus élevée sans rendre les pixels individuels trop petits.

Cependant, la principale caractéristique du GFX100S est sa taille. Malgré l’emballage d’un capteur aussi grand, l’appareil photo n’est que légèrement plus grand qu’un appareil photo sans miroir plein format traditionnel et nettement plus petit que le GFX100. Cela permet de posséder et de transporter facilement un appareil photo de format moyen et de l’utiliser dans plus de situations que le travail stationnaire en studio. Même s’il convient de rappeler que les objectifs seront probablement encore assez grands en raison de l’énorme monture Fujifilm G.

Malgré sa taille plus petite, le GFX100S dispose d’une version mise à jour de la stabilisation d’image intégrée, qui est 20% plus petite et 10% plus légère, mais parvient toujours à fournir 6 arrêts de stabilisation d’image, 0,5 arrêt de plus que le GFX100.

L’appareil photo est également fabriqué à partir d’un boîtier en alliage de magnésium avec un boîtier encore plus dense autour de la monture d’objectif que le GFX100. Il résiste à la poussière et à l’humidité et peut fonctionner à des températures aussi basses que -10 ° C.

Le GFX100S peut également faire de la vidéo 4K 30p à 400 Mbps 10 bits 4: 2: 0 F-Log en interne ou 10 bits 4: 2: 2 F-Log ou 12 bits RAW en externe via HDMI. L’appareil photo prend en charge HLG, HEVC et Apple ProRes RAW 12 bits.

À l’arrière, le GFX100S dispose d’un viseur fixe OLED de 3,68 millions de points ainsi que d’un écran LCD tactile inclinable de 3,2 pouces et 2,36 millions de points. Sur le dessus se trouve un écran LCD de 1,8 pouces pour afficher vos paramètres actuels.

Le GFX100S est au prix de 6000 $, ce qui peut sembler beaucoup, mais c’est l’un des appareils photo moyen format les plus abordables du marché et nettement moins cher que le GFX100 à 10000 $, auquel il est vraiment similaire. Certes, les objectifs de format moyen coûtent toujours un bras et une jambe, mais si vous voulez entrer dans le monde de la photographie grand format, c’est peut-être l’option la plus simple et la plus abordable.

