Fujifilm finalise l’acquisition de l’activité de produits chimiques électroniques d’Entegris ; Rebaptisé FUJIFILM Electronic Materials Process Chemicals

TOKYO – FUJIFILM Corporation (Président et PDG, Directeur représentatif : Teiichi Goto) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de l’activité de produits chimiques électroniques (anciennement CMC Materials KMG Corporation) d’Entegris, Inc. (Entegris) NASDAQ : ENTG pour 700 millions de dollars. L’organisation, rebaptisée FUJIFILM Electronic Materials Process Chemicals, s’inscrit dans la stratégie de croissance de Fujifilm visant à positionner davantage l’entreprise en tant que leader dans la fabrication de matériaux semi-conducteurs.

L’acquisition ajoute une gamme complète de produits dans le domaine des produits chimiques électroniques, 593 employés talentueux et douze sites supplémentaires, dont sept sites de fabrication aux États-Unis, en Europe et à Singapour, dont l’un sera le premier site de fabrication de matériaux électroniques de Fujifilm en Asie du Sud-Est. Avec l’ajout de ces sites, l’empreinte de fabrication de matériaux électroniques de Fujifilm totalise désormais 18 sites, stratégiquement situés à proximité immédiate des plus grands fabricants mondiaux de fabrication de semi-conducteurs, garantissant ainsi une meilleure résilience de la chaîne d’approvisionnement du secteur.

Avec l’ajout de FUJIFILM Electronic Materials Process Chemicals, Fujifilm sera en mesure d’offrir à ses clients une gamme plus large de produits chimiques électroniques, y compris la gamme de produits chimiques de traitement de haute pureté (HPPC) de l’entreprise historique, qui sont utilisés pour graver et nettoyer les plaquettes de silicium dans le production de semi-conducteurs. La gamme de produits HPPC est un complément complémentaire aux produits que Fujifilm propose actuellement dans ses produits formulés et ses solvants de haute pureté. En outre, Fujifilm a ajouté l’activité Total Chemical Management, qui comprend des services logistiques sur site et hors site fournis aux clients d’Asie du Sud-Est et d’Europe.

«Cette acquisition nous permettra d’améliorer davantage nos capacités de produits et d’approvisionnement mondial. Nous exploiterons les synergies du groupe pour créer et fournir des matériaux électroniques qui apportent de la valeur à la société et répondent rapidement aux demandes du marché et aux attentes des clients », a déclaré Goto. « Grâce à notre technologie et à nos produits innovants, nous parviendrons à une croissance commerciale durable et contribuerons à la création d’une société qui enrichit la vie des gens en améliorant les performances et la valeur des semi-conducteurs. »

Cette acquisition placera l’activité de produits chimiques électroniques de Fujifilm dans de plus grandes opportunités de croissance, nous permettant d’atteindre un objectif de ventes révisé de 500 milliards JPY d’ici 2030.

L’équipe de direction est composée de dirigeants chevronnés de Fujifilm et de la division commerciale pour favoriser une intégration en douceur et la réussite de l’entreprise :

– Tetsuya Iwasaki est président. Il est également directeur, vice-président d’entreprise, directeur général de la division des matériaux électroniques de FUJIFILM Corporation et dirige les activités mondiales.

– Brian O’Donnelly est directeur général. Il est également président et directeur général de FUJIFILM Electronic Materials, USA, Inc., et vice-président mondial de la division des matériaux électroniques.

– Ryan Mears, vice-président et directeur général. Mears était auparavant vice-président et directeur général d’Electronic Chemicals chez Entegris.

« FUJIFILM Electronic Materials Process Chemicals ajoute une valeur immédiate à notre organisation mondiale. Collectivement, nous sommes impatients d’accélérer l’innovation et de favoriser le développement et la fabrication d’une large gamme de produits chimiques électroniques pour alimenter les appareils de nouvelle génération », a déclaré Iwasaki. « Je suis convaincu que cette acquisition et les employés talentueux s’appuieront sur notre héritage d’une entreprise appréciée. , leader axé sur le client dans l’industrie des semi-conducteurs.

À propos de Fujifilm

FUJIFILM Corporation, Tokyo, est une société opérationnelle de FUJIFILM Holdings Corporation avec FUJIFILM Business Innovation Corp. FUJIFILM Holdings exploite ses connaissances approfondies et ses technologies de base exclusives pour offrir de la valeur issue de l’innovation dans nos produits et services dans les segments commerciaux des soins de santé, des matériaux, l’innovation commerciale et l’imagerie. Notre quête incessante d’innovation vise à apporter une valeur sociale et à améliorer la vie des personnes dans le monde entier. Fujifilm s’engage en faveur d’une gestion responsable de l’environnement et d’une bonne citoyenneté d’entreprise. Pour plus d’informations sur le plan de valeur durable 2030 de Fujifilm, cliquez ici. Pour l’exercice clos le 31 mars 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires mondial d’environ 2,5 billions de JPY (21 milliards de dollars américains à un taux de change de 122 JPY/dollar). Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: https://www.fujifilmholdings.com.