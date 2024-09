Fuites sur la date de sortie d’Android 15

Google a déjà envoyé le code d’Android 15 au projet Android Open Source Project (AOSP), mais n’a pas encore publié de mise à jour pour ses Pixels pris en charge. Selon certaines rumeurs, cette mise à jour devrait arriver le mois prochain, et aujourd’hui, nous avons enfin une date de sortie présumée.

Selon un nouveau rapport, Google lancera le déploiement en direct de la mise à jour Android 15 pour les Pixels le 15 octobre. Ce rapport comporte également la mise en garde selon laquelle les choses pourraient encore changer d’ici là, surtout si des bugs majeurs sont découverts entre-temps.

Android 15 sera disponible pour le Pixel 6 et les appareils plus récents. Espérons qu’avec la sortie retardée (par rapport à AOSP), ce qui sortira sera entièrement prêt et dépourvu de problèmes flagrants.

Android 15 sera également déployé sur les nouveaux appareils Pixel 9, annoncés en août, rompant ainsi avec la tradition de dévoiler les nouveaux Pixel en octobre. Ainsi, les modèles Pixel 9 étaient équipés d’Android 14 dès le premier jour et recevront Android 15 le 15 octobre (comme c’est approprié), tout comme tous les autres Pixel pris en charge.

