Fuites schématiques du Xiaomi 14 – Actualités GSMArena.com

La semaine dernière nous a apporté les premières spécifications divulguées de la série Xiaomi 14 et nous avons maintenant notre premier aperçu d’un premier schéma de la base Xiaomi 14. L’illustration a été partagée par le pronostiqueur Station de discussion numérique qui détient une solide expérience en matière de fuites d’appareils Xiaomi, bien que, comme toujours, cette image puisse différer de la conception finale.







Schéma du Xiaomi 14

Xiaomi 14 apportera un écran plat avec des lunettes minces et une découpe centrée qui ressemble à son prédécesseur. En se déplaçant à l’arrière, nous pouvons voir un îlot de caméra carré similaire à la série Xiaomi 13, mais avec des découpes plus grandes pour les capteurs de caméra principaux et de téléobjectif. Les deux autres découpes sont probablement destinées au capteur de caméra ultra-large et au flash LED.

Selon les spécifications de la semaine dernière, Xiaomi 14 sera doté d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3 et d’une batterie de 4 860 mAh avec une charge filaire rapide de 90 W et une charge sans fil de 50 W. Xiaomi 14 Pro devrait faire ses débuts avec le même chipset et une batterie plus grande de 5 000 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

Source (en chinois)