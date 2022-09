Fuites non annoncées du Redmi A1 avec des rendus de spécifications et une photo en direct

Xiaomi semble avoir un nouveau téléphone Redmi à petit budget en route. Le Redmi A1, à ne pas confondre avec le très ancien Xiaomi Mi A1 (Mi 5x), vient d’être présenté dans quelques fuites importantes. Mais tout d’abord, Xiaomi vient de publier un teaser officiel pour l’appareil, ainsi que des rendus de haute qualité qui présentent quelques belles couleurs pastel douces pour le combiné et une finition de style texture cuir pour son dos.









Rendus officiels

La page teaser mentionne également une batterie de 5 000 mAh. Quant au reste des spécifications, nous devons nous tourner vers l’une des fuites. Le Redmi A1 est censé contenir un écran HD + de 6,52 pouces, 1600 x 720 pixels, 20: 9, avec un chipset MediaTek Helio A22, couplé à une RAM LPDDR4X et à un stockage eMMC 5.1. Tout cela, plus la batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W, deux emplacements pour cartes SIM et microSD, une prise jack 3,5 mm et une radio FM, sera emballé dans un corps de 164,9 mm x 76,75 mm x 9,09 mm, 192 g.









Rendus avec fuite

La configuration de la caméra comprend un vivaneau principal de 8MP, f/2.0 avec une caméra supplémentaire f/2.2, probablement un capteur de profondeur. Sur le devant – un selfie 5MP, f/2.2. Les autres fonctionnalités connues incluent Bluetooth 5.0 et Wi-Fi n 2,4 GHz, ainsi qu’Android 12.







Xiaomi Redmi A1 à l’état sauvage

Enfin, nous avons également une photo en direct de l’appareil. Malheureusement, il met en valeur sa face avant plutôt que la face arrière en cuir beaucoup plus intéressante. Il n’y a pas encore de mot sur les prix, mais nous savons par Xiaomi eux-mêmes que le Redmi A1 est le premier de la toute nouvelle série de smartphones Made In India Redmi et sera lancé dans le monde entier.

