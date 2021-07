Fuites du ZTE Blade V30: prix de 200 €, appareil photo principal de 64 MP, batterie de 5 000 mAh avec charge rapide

ZTE se prépare peut-être à lancer un nouveau téléphone dans sa série Blade à bon rapport qualité-prix. Le ZTE Blade V30 coûtera 200 €, selon le leaker Sudhanshu Ambhore, qui a également fourni les spécifications clés de l’appareil et des images montrant deux coloris.

Le téléphone aura un écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 px (20:9). Il aura un trou de perforation centré pour la caméra selfie de 16 MP.

Au dos se trouvera une quad caméra construite autour d’un capteur principal de 64 MP avec un objectif de 26 mm, rejoint par un module ultra large de 8 MP avec un objectif de 16 mm. Les deux modules restants ont 2 capteurs MP.





ZTE Blade V30 (fuites d’images)

Le Blade V30 fonctionnera sous Android 11 sur un Unisoc Tiger T618, précédemment présent dans l’Axon 20 4G. Il s’agit d’un chipset 12 nm avec deux cœurs Cortex-A75, six cœurs A55 et Mali-G52 MP2. Cette puce intègre un modem 4G, contrairement aux autres modèles Blade récents, qui se sont aventurés dans la 5G.

Une seule configuration de mémoire est connue à ce jour avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Celui-ci sera extensible avec des cartes microSD jusqu’à 512 Go.

Le V30 aura une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 18 W via USB-C. L’autre port filaire est une prise casque 3,5 mm. Enfin, le téléphone mesurera 165,8 x 77,8 x 8,9 mm et pèsera 193 g.







On ne sait pas quand le ZTE Blade V30 pourrait être lancé, mais cela se produira probablement sans trop de fanfare.

