Avec l’AirTag officiel d’Apple et le Galaxy SmartTag de Samsung déjà en vente depuis un certain temps, nous voyons la domination de suivi de Tile remise en question. Il semble que plus de concurrence arrive bientôt car la Smart Tag d’Oppo a été repérée par un leakster Station de chat numérique qui a partagé deux images de l’appareil sur Weibo.





Conception du tracker Oppo Smart Tag

Nous pouvons voir que le tracker d’Oppo arbore une forme de rondelle ronde et dispose d’un port USB-C pour le chargement, ce qui n’est pas si courant chez les autres fabricants. Pour référence, les trackers Tile, Samsung et Apple s’appuient sur des piles CR2032 qui vous donnent une autonomie allant de plusieurs mois à un an selon le modèle. La décision d’Oppo d’opter pour une batterie rechargeable sur son tracker semble certainement plus pratique.

Le Smart Tage offrira également une connectivité UWB (Ultra Wide Band) qui apporte des informations de suivi de localisation plus précises par rapport au suivi Bluetooth. Il n’y a pas de spécifications ou d’informations sur les prix pour le moment, nous devrons donc attendre encore qu’Oppo clarifie les choses.

La source (en chinois) | Passant par