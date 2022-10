Fuites du Moto G Play (2022): les spécifications et les images sont sorties

La liste toujours croissante de smartphones de Motorola est sur le point de devenir encore plus volumineuse, puisque la société prévoit apparemment de lancer le Moto G Play (2022) dans un avenir proche.

Le combiné a été divulgué aujourd’hui, avec les images que vous voyez ci-dessous et un aperçu complet de ses spécifications les plus importantes.

Il est livré avec un écran tactile LCD IPS 720×1600 de 6,5 pouces, le SoC MediaTek Helio G37 à la barre, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge de 10 W.

À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 16 MP flanqué d’un tireur macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que les selfies sont pris en charge par un vivaneau de 5 MP. Le Moto G Play (2022) fonctionne sous Android 12, même si Android 13 est déjà sorti. Par rapport à son prédécesseur de l’année dernière, ce modèle dispose d’un chipset différent et d’un appareil photo principal de plus haute résolution, ainsi que d’un nouveau design arrière plus tendance.

Compte tenu des spécifications ici, le principal argument de vente de cet appareil sera sans aucun doute son prix, qui n’a malheureusement pas été divulgué. Il doit être bon marché, sinon il ne peut pas bien se vendre. On ne sait pas exactement quand cela deviendra officiel, mais cela doit être bientôt. Nous vous tiendrons au courant.

