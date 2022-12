Fuites DJI Mini 3: prix plus bas, évitement d’obstacles limité, à venir plus tard cette semaine

Le DJI Mini 3 Pro a été dévoilé en mai, lançant la nouvelle ligne dans le portefeuille de l’entreprise. Maintenant, les leaksters ont mis la main sur les images et les détails du DJI Mini 3.













Fuite d’images du DJI Mini 3

Comme le reste de la série, il pèse 249 g pour entrer dans la très importante catégorie A1 qui permet aux gens de le piloter sans certificat. La version Pro a commencé à 830 € avec le contrôleur RC-N1, 1 000 € avec le contrôleur RC et 740 € pour le drone uniquement. La version vanille sera beaucoup moins chère, quelque part dans la région de 400 à 500 € (bien que cela puisse être le prix du drone uniquement).







Détails au dos de la boîte de vente au détail

Selon les rumeurs, le DJI Mini 3 dépassera le temps de vol de son prédécesseur car il devrait durer jusqu’à 38 minutes (le Mini 2 a duré jusqu’à 31 minutes, le Mini 3 Pro jusqu’à 34 minutes). La vitesse de vol maximale est la même pour les trois, 57,6 km/h (16 m/s).

À première vue, le vanilla Mini 3 aura un système d’évitement d’obstacles moins avancé que le drone Pro – peut-être même aucun – donc s’en tenir à des vitesses plus lentes serait conseillé aux pilotes moins expérimentés.











Le DJI Mini 3 sera disponible dans différents packages

Le DJI Mini 3 devrait être officiellement dévoilé le 9 décembre (ce vendredi). Il y aura plusieurs configurations disponibles – juste le drone ou le drone plus un contrôleur (RC-N1 ou RC). Il y aura aussi un combo Fly More, avec deux batteries supplémentaires, un chargeur pour les trois, des hélices de rechange et un étui de protection.

