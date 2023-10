Les iQOO 12 et iQOO 12 Pro devraient être dévoilés sur le marché chinois le 7 novembre, si l’on en croit les dernières rumeurs à ce sujet. Aujourd’hui sur Weibo, l’équivalent chinois de X (anciennement Twitter), une image pratique en direct censée être celle de l’iQOO 12 a été divulguée et vous pouvez la voir ci-dessous dans toute sa splendeur.

Dans le même temps, la célèbre Digital Chat Station a divulgué des détails sur les coloris de l’iQOO 12.

Il serait proposé en versions en verre blanc et noir, ainsi qu’en option en cuir végétalien rouge. Comme vous pouvez le voir sur l’image, l’îlot de caméras semble assez énorme et, selon des fuites précédentes, il contiendrait une caméra principale de 50 MP avec un capteur OmniVision OV50H 1/1,28″ et OIS, une caméra téléobjectif de 64 MP avec le capteur OmniVision OV64B. et OIS, et un ultra-large de 50 MP utilisant le capteur JN1 de Samsung.

Selon certaines rumeurs, l’iQOO 12 arborerait également, dans le passé, un écran de résolution « 2K » avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un scanner d’empreintes digitales à ultrasons intégré, et une certification a révélé qu’il serait livré avec une batterie de 4 880 mAh avec prise en charge. pour une charge filaire rapide de 120 W. Le téléphone devrait être alimenté par le prochain SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui devrait devenir officiel la semaine prochaine.

