Fuites d’image Sony Xperia 1 V, il pourrait littéralement s’agir de l’appareil Snapdragon 8 Gen 2 le plus chaud

Le Xperia 1 V de Sony pourrait ou non être officialisé au MWC de Barcelone à la fin de ce mois. En attendant de voir si cela se produit réellement, profitons de la première image divulguée montrant prétendument le prochain smartphone phare.

Si vous comparez cet îlot de caméra aux Xperia 1 IV, vous remarquerez instantanément que la caméra ToF et le capteur IR RVB ont disparu. Ainsi, il nous reste trois gros capteurs (ils paraissent plus gros que sur le 1 IV), dont le plus bas abrite une caméra périscope. Le flash LED s’est déplacé dans l’île dans le modèle à venir, alors qu’il était à l’extérieur de l’île, au-dessus, dans le combiné de l’année dernière.



Sony Xperia 1 IV

Vous pouvez repérer le logo NFC à droite de l’îlot de la caméra, ce qui signifie que cette unité qui a fui est la version internationale du Xperia 1 V – si c’était celle destinée au marché intérieur japonais, nous aurions obtenu le logo Felica à la place .

Selon un leakster chinois sur Weibo, le Xperia 1 V utilisera le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ce qui n’est pas une surprise. Ce sera également le smartphone le plus fin à utiliser ce SoC, ce qui pourrait en faire l’appareil Snapdragon 8 Gen 2 le plus en vogue. Littéralement. Bien sûr, Sony devrait avoir une sorte de solution de refroidissement, et j’espère que cela atténuera la minceur, mais cela reste à voir.

Si le Xperia 1 V sera bel et bien annoncé au MWC, nous ne sommes qu’à quelques semaines de découvrir toutes les infos possibles à son sujet, alors restez connectés. En attendant, nous sommes sûrs que d’autres fuites apparaîtront.

Merci pour le conseil, Joschi!

