Fuites d’horaires d’honneur: Magic V2 arrive le 12 juillet, Honor X50 arrivera une semaine avant cela

Le premier pliable d’Honor, le Magic V a été mis en vente en janvier 2022 et même si le design a été rafraîchi avec les Magic V au second semestre, nous attendons toujours une suite appropriée. La rumeur dit que le Honor Magic V2 sera introduit le 12 juillet, dans trois semaines.

Apparemment, il aura des variantes Snapdragon 8+ Gen 1 et 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. D’autres changements selon la rumeur incluent le doublement de la résolution de l’appareil photo principal à 108 MP et l’ajout d’une charge sans fil de 50 W à la batterie de 5 000 mAh (qui prenait déjà en charge la charge filaire de 66 W sur les Vs).

Les détails sur l’écran principal sont rares, mais il sera apparemment mis à niveau vers un panneau LTPO avec un taux de rafraîchissement supérieur (à 90 Hz) et avec une gradation PWM haute fréquence.

Les Honor Magic Vs actuels

Station de chat numérique a également publié des détails sur le Honor X50, une suite du X40 de septembre. Celui-ci devrait apparaître en Chine le 5 juillet avec un Snapdragon 6 Gen 1, qui sera associé à jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. L’écran sera un écran AMOLED plus grand de 6,78 pouces (au lieu de 6,67 pouces) et sa résolution passera de la classe 1080p à la classe 1220p pour équilibrer la densité de pixels.

De plus, le X50 aurait un appareil photo 108MP à l’arrière (avec un assistant 2MP), plus un double appareil photo à l’avant. Ce téléphone aura une grande batterie de 5 800 mAh avec une charge relativement lente de 35 W (contre 5 100 mAh/40 W pour le X40).

DEC mentionne également qu’une tablette MagicPad devrait être lancée plus tard, tandis que la série Magic6 de produits phares rigides devrait arriver au premier trimestre 2024.

Source 1 (en chinois) | Source 2 | Via