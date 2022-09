Fuites de séquences de jeu GTA IV, Take-Two partage une diapositive

Les actions de Take-Two Interactive ont chuté de plus de 2 % lundi matin après que la société a subi une intrusion sur le réseau où un tiers a illégalement accédé à des images du nouveau jeu vidéo Grand Theft Auto.

Un utilisateur appelé “teapotuberhacker”, qui revendique également la responsabilité du récent piratage de la société de covoiturage Uber, a publié plus de 90 vidéos de GTA VI à ses débuts sur un forum en ligne. Les vidéos révèlent des détails comme l’emplacement, les personnages principaux et d’autres caractéristiques centrales du jeu.

Take-Two Interactive possède Rockstar Games, le studio à l’origine de la série GTA la plus vendue. Rockstar a confirmé la fuite dans un communiqué publié le Twitter Lundi.

“Nous sommes extrêmement déçus que les détails de notre prochain jeu soient partagés avec vous tous de cette manière”, a déclaré la société dans le communiqué.

Les vidéos divulguées ont été initialement publiées sur un babillard en ligne appelé Forums GTAet le site comporte désormais une bannière sur sa page d’accueil invitant les utilisateurs à ne pas partager de liens vers des éléments protégés par des droits d’auteur.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que la fuite est l’une des plus importantes de mémoire récente, mais ils ne pensent pas qu’elle nuira finalement aux ventes de jeux.

“C’est un désastre de relations publiques, qui retarde peut-être la production et nuit au moral”, ont-ils écrit dans une note lundi. “Cependant, d’après ce que nous voyons, le jeu est plus avancé que beaucoup ne le pensent et n’aura pas d’impact sur la réception / les ventes du jeu.”

