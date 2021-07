Fuites de Samsung: étui S Pen de Z Fold3, rendus Z Flip3 et fuites de résistance à l’eau

Un autre jour, une autre charge de fuites de Samsung concernant les prochains pliables de Samsung. Il y a quelques fuites que nous couvrons dans un seul article. Commençons par l’actualité de la résistance à l’eau.

Selon une affiche divulguée par @evleaks, les deux téléphones pliables de Samsung seront dotés d’un indice de résistance à l’eau. Parallèlement à cela, le leaker bien connu a également proposé quelques spécifications pour les prochains pliables. Nous avons déjà vu des rapports sur la résistance à l’eau IPX8, mais nous avons maintenant un visuel.

Peu de détails pliables à venir. Z Flip3

– Écrans de couverture internes de 6,7″ / 1,9″

– 12MP x2 (arrière) / 10MP (selfie) Pli en Z3

– Écrans internes 7,6″ / externes 6,2″

– 12MP x3 (arrière) / 10MP (selfie de couverture) / 4MP (selfie principal)

– 2 S-Pens en option (édition Pro et Fold) Les deux téléphones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt – Evan (@evleaks) 26 juillet 2021

Selon le tweet, le Z Flip3 aura un écran interne de 6,7 pouces (identique au Z Flip) et un écran de couverture externe de 1,9 pouces (le Z Flip d’origine a un écran externe de 1,1 pouces). Pendant ce temps, le téléphone à clapet aura deux caméras 12MP et une caméra selfie 10MP. Nous pourrions voir les mêmes modules que les Z Flip d’origine.

Pendant ce temps, le Z Fold3 aura un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 6,2 pouces. Il y a aussi une caméra selfie 10MP à l’extérieur, une caméra selfie principale 4MP à l’intérieur et trois caméras principales 12MP. Il y aura deux S Pen en option : les éditions Pro et Fold. Nous avons hâte d’en savoir plus sur ce S Pen « Fold Edition ».

L’image dans le tweet montre les deux téléphones sur un fond étanche, et le tweet mentionne la résistance à l’eau IPX8.

La prochaine fuite est la preuve que le prochain pliable de Samsung sera certainement compatible avec le Z Fold3. Fuites exclusives de 91Mobiles montre un étui de protection qui va être conçu pour le prochain Samsung Galaxy Z Fold3. L’étui dispose d’un espace pour ranger le S Pen juste derrière la charnière du Z Fold3. L’étui a l’air de contenir le S Pen et le compartiment fléchit, que le téléphone soit en position ouverte ou fermée.







Les rendus présumés du Samsung Galaxy Z Flip3







Les rendus présumés du Samsung Galaxy Z Flip3

Alors que l’étui protège l’extérieur, il y a aussi un rabat qui peut être retourné pour exposer l’écran externe. De plus, les rendus n’affichent pas de bouton sur le S Pen lui-même, nous pensons donc qu’il pourrait s’agir de la « Fold Edition » mentionnée par la première fuite de cet article.

L’étui est en cuir, bien qu’il ne soit pas clair s’il est authentique ou végétalien. En outre, quelque chose qui n’a pas été précisé est de savoir si le S Pen sera compatible avec l’écran de couverture. et l’interne. Nous serions déçus d’apprendre que Samsung a remplacé le modèle Galaxy Note par un téléphone pliable qui n’est compatible qu’avec le S Pen sur l’écran extérieur.

Enfin, un ensemble complet de rendus du Samsung Galaxy Z Flip3 a été divulgué par WinFuture. Cela montre le Z Flip3 en noir avec son plus grand écran de couverture externe.









L’étui S Pen du Galaxy Z Fold3 rendrait le rendu







Plus de vues de l’étui S Pen

Consultez les liens Source ci-dessous pour toutes les fuites Samsung qui ont été couvertes ici.

La source 1 • 2 • 3 • Passant par