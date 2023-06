Fuites de prix OnePlus Nord 3 EU

Après les rendus détaillés de OnePlus Nord 3 plus tôt dans la journée, une nouvelle fuite sur les prix pour l’UE. Selon Roland Quand qui a un solide palmarès, la version 8/128 Go coûtera 449 € tandis que la version 16/256 Go coûtera 549 €.

OnePlus Nord 3 devrait être une nouvelle image de marque du OnePlus Ace 2V exclusif à la Chine qui a été lancé en mars. Cet appareil arbore un écran AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Dimensity 9000 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W. En termes d’appareils photo, vous obtenez un tireur principal de 64MP avec une ouverture f/1.7 et un AF aux côtés d’un objectif ultra large de 8MP et d’un capteur macro de 2MP.

Source (tweeter)