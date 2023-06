Fuites de prix du Samsung Galaxy Z Flip5

Le Galaxy Z Flip5 de Samsung a fui comme un fou ces derniers temps, avant son dévoilement officiel, qui est prévu pour la dernière semaine de juillet lors d’un événement spécial en Corée.

Aujourd’hui, nous obtenons une pièce essentielle du puzzle : le prix. Ces informations proviennent de Grèce, et si le nombre se concrétise, cela représente un bond significatif par rapport à ce que le Flip4 a lancé l’année dernière. Le nouveau modèle coûterait 1 299 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Galaxy Z Flip4 (à gauche) contre Galaxy Z Flip5 (à droite)

À titre de comparaison, rappelons que la version 8/128 Go du Galaxy Z Flip4 a été lancée à 1 099 € dans la zone euro, c’est donc une hausse de prix de près de 20 % dont nous parlons ici. Bien sûr, les prix peuvent varier légèrement dans la zone euro en raison des différents niveaux de TVA, mais ne vous attendez pas à ce que ces variations dépassent 30 à 40 €.

Dans tous les cas, le Flip5 sera plus cher que son prédécesseur, si ces informations sont correctes. La randonnée peut être acceptée plus facilement par les consommateurs étant donné que le prochain modèle arborera un énorme écran extérieur qui fait ressembler le Flip4 à une blague en comparaison. Il n’y aura finalement pas non plus d’écart de charnière, ce que les concurrents ont compris avant Samsung, assez hilarant.

Quoi qu’il en soit, prenez tout cela avec des pincettes, car ce n’est pour l’instant qu’une rumeur non confirmée. Il y aura sûrement plus de fuites liées aux prix dans les prochaines semaines, et nous verrons si elles corroborent ou non ce prix.

Source (en grec)