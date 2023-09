Fuites de prix du Samsung Galaxy S23 FE

Le prochain Galaxy S23 FE de Samsung a fait l’objet de nombreuses fuites ces dernières semaines, à tel point qu’il semble qu’il ne se passe pas un jour sans un nouveau. Aujourd’hui, c’est l’un des détails les plus importants qui a été dévoilé, à savoir le prix du téléphone.

Nous parlons de son prix aux États-Unis, qui ne se traduira probablement pas directement par le prix que Samsung demandera ailleurs. Pour les États-Unis, la rumeur d’aujourd’hui indique que le prix de vente conseillé est de 599 $.

Cela devrait se transformer en au moins 699 € dans l’UE, sinon plus – à titre de comparaison, le S23 coûte 749 $ aux États-Unis mais 949 € dans l’UE (les deux prix sont en vigueur au moment d’écrire sur la boutique en ligne de Samsung). Le S23 coûte 849 £ au Royaume-Uni, alors peut-être que le S23 FE coûtera 699 £ ?

Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, alors ne le prenez pas trop au sérieux – mais ne vous attendez pas non plus à ce que le S23 FE coûte 599 € ou 599 £.

Quoi qu’il en soit, l’appareil semble être enfin officialisé en octobre. Il arborera le chipset Exynos 2200 de Samsung dans le monde entier, à l’exception des États-Unis et du Canada, où il sera équipé du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Selon les rumeurs, il arriverait avec un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz (avec une luminosité maximale de 1 450 nits), 8 Go de RAM LPDDR5, 128/256 Go de stockage UFS 3.1, une caméra arrière principale de 50 MP, un ultra-large de 12 MP, un Téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x, un selfie snapper de 10 MP, un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68 et une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 25 W. Il serait lancé dans les coloris Graphite, Menthe, Violet, Blanc, Indigo et Tangerine, les deux derniers étant exclusifs aux magasins Samsung.

Source | Source des images