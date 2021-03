Le Poco X3 Pro serait alimenté par le Qualcomm Snapdragon 860 (selon la rumeur, il ne s’agit que d’une version plus élevée du 855+ à partir de 2019). Il aurait une configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 48 MP (avec un ultra-large pour le trajet à côté des tireurs macro et de profondeur), une batterie de plus de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W et un écran FHD + de 120 Hz.

Il y aura également une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix de 319 €. Le téléphone devrait être proposé en bronze métallique, bleu givre et noir fantôme, apparemment.

