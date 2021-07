Fuites de prix coréens pour Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3

L’histoire de la certification TENAA des Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 de plus tôt dans la journée vient d’une fuite de prix sur le marché domestique de Samsung. Le Galaxy Fold3 coûterait entre 1 900 000 KRW et 1 999 000 KRW (1 655 $ – 1 741 $), tandis que le Z Flip3 coûtera entre 1 200 000 KRW et 1 280 000 KRW (1 045 $ – 1 110 $).





Rendus spéculatifs : Galaxy Z Fold3 • Galaxy Z Flip3

Les dernières informations sur les prix proviennent d’un article sur le forum sud-coréen Naver Blog et corroborent les rumeurs antérieures d’une baisse de prix de 20 % par rapport à la génération précédente de pliables Samsung. Pour référence, le prix de lancement du Z Fold2 en Corée du Sud l’année dernière était de 2 398 000 KRW (2 088 $) tandis que le Z Flip a commencé à 1 650 000 KRW (1 435 $).

Une autre information intéressante du nouveau rapport est que Samsung poussera activement les clients à échanger leurs anciens appareils et à passer aux nouveaux appareils pliables. Ces avantages feront encore augmenter le prix de ses téléphones pliables entrants. Les propriétaires actuels de Fold et Flip obtiendront probablement les meilleurs tarifs pour mettre à niveau. Le rapport mentionne également que Samsung considère le duo de pliage de cette année comme un vulgarisateur de masse pour les facteurs de forme pliables.

La source (en coréen) | Passant par