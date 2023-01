Fuites de prix américaines de la série Samsung Galaxy S23

Suite à la fuite de prix d’hier pour la série Galaxy S23 en Australie, un nouveau message de Reddit montre ce qui serait la tarification américaine à partir d’un document interne de Verizon. La bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels de S23 aux États-Unis est que Samsung n’augmentera pas les prix des nouveaux modèles par rapport à la série S22 de l’année dernière.







Fuite du document Verizon de la série Galaxy S23

En regardant de plus près le document divulgué, Samsung Diamond semble être le nom de code interne de la nouvelle série S23, DM1 étant le Galaxy S23 tandis que DM2 est le S23+ et DM3 est le S23 Ultra. Le Galaxy S23 de base commencera à 799 $ pour la version de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Samsung proposera également une version 8/256 Go du S23 bien que la liste ne fournisse aucun détail sur les prix.







Tarification américaine de la série Gaalxy S23 (DM1=S23, DM2=S23+, DM3=S23 Ultra)

En fait, le Galaxy S23 + commencera à 999 $ et apportera 8 Go de RAM et 256 Go de stockage comme version de base, ce qui est une avancée par rapport au S22 + de base qui avait 128 Go de stockage. Samsung proposera également un modèle 8/512 Go si vous avez besoin de stockage supplémentaire.

Le Galaxy S23 Ultra commence à 1 199 $, ce qui vous donnera les mêmes 8 Go de RAM et 256 Go de stockage que le modèle S23+ de base. Si vous souhaitez passer à 12 Go de RAM, vous devrez choisir le modèle avec 512 Go de stockage. La nouvelle série S23 sera disponible dans les couleurs Phantom Black, Cream, Green et Lavender. Le reste de la fiche technique correspond aux informations précédemment divulguées.

Source (Reddit)