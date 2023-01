Fuites de prix allemandes de la série Samsung Galaxy S23

Il y a quelques jours à peine, nous avons obtenu des informations détaillées sur les prix de la série Galaxy S23 en Allemagne et en Espagne, WinFuture est ici avec quelques sommes plus finalisées pour le marché allemand.

Sur la base des dernières informations, le Galaxy S23 d’entrée de gamme avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage commencera à 949 € tandis que le modèle S23 256 Go coûtera 1 009 €. Ces sommes sont inférieures de 10 € à la prétendue tarification espagnole.

Le Galaxy S23+ débutera à 1 199 € dans sa version 8/256 Go tandis que le modèle 8/512 Go coûtera 1 319 €. Le Galaxy S23 Ultra 8/256 Go démarre à 1 399 € tandis que le modèle 12/512 Go coûtera 1 579 €.

Allemagne

Galaxie S23 Galaxie S23+ Galaxy S23 Ultra

8/128 Go 949 € N / A N / A

8/256 Go 1 009 € 1 199 € 1 399 €

8/512 Go N / A 1 319 € N / A

12/512 Go N / A N / A 1 579 €





Une comparaison plus étroite avec les prix de la série S22 révèle que Samsung facturera une prime de 100 € sur les modèles d’entrée de gamme S23 et S23+. Le modèle de base S23 Ultra obtient une augmentation de prix de 50 €, bien que le nouveau modèle devrait arriver avec 256 Go de stockage au lieu de 128 Go sur son prédécesseur. Le Galaxy S23 de 12/512 Go coûtera 130 € de plus cette fois-ci. Les précommandes sur Samsung.com devraient bénéficier des promotions de mise à niveau du stockage.

Source (en allemand)